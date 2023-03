﻿Kein Platz für den Bücherbus﻿? Wie Einwohner von Kirchrode ihre Haltestelle gegen Autofahrer verteidigen

Kirchrode. Jeden zweiten Mittwoch um 16 Uhr biegt der sogenannte Bücherbus in die Brabeckstraße in Kirchrode ein. Allerdings findet die Fahrbibliothek der Stadt Hannover häufig keinen Platz – weil die Haltestelle von Autos zugeparkt ist. Dann muss der Bus – der eigentlich ein Sattelschlepper ist – direkt zur nächsten Station weiterfahren: nach Wülferode. „Manche Bücherbus-Fans, die schon auf uns gewartet haben, fahren uns dann sogar hinterher“, sagt Dincer Besime, Mitarbeiterin bei der Fahrbibliothek. Denn bis ein Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes vor Ort ist, vergeht mindestens eine halbe Stunde – und dann klappt bereits das Zeitfenster der Fahrbibliothek zu: Um 17.45 Uhr wird sie in Wülferode erwartet.

Bücherbus-Fan Ulrike Küppers wollte sich mit dieser Situation nicht abfinden. Seit einiger Zeit erscheint sie gegen 15.30 Uhr an der Haltestelle vor dem Rossmann-Markt und erklärt haltenden Autofahrern freundlich, aber bestimmt, dass sie woanders parken sollen. „Im Dezember haben wir uns überlegt, was wir machen können und dass wir uns hier hinstellen und die Parklücke verteidigen“, sagt Ulrike Küppers, „Wir“, das ist eine kleine Gemeinschaft von Kirchroder Bücherbus-Fans. Die einzige Platzhalterin sei sie nicht, aber sie sei immer als erste an Ort und Stelle, sagt sie, während sie mit einem kleinen Handwagen, Mütze und Schal in der Kälte vor der Haltebucht steht.

Dank Ulrike Küppers: Der Bücherbus fährt in die freie Parklücke. © Quelle: Thore Kessal

Küppers klopft an die Autoscheibe

Ein Auto fährt plötzlich in die freie Lücke. Küppers geht rasch zum Wagen und klopft an die Scheibe. Sie verweist freundlich auf das Halteverbot, und das Auto setzt sich wieder in Bewegung. „Die Fahrerin hat es freundlich aufgenommen. Ärger hat es aber auch nie gegeben“, erklärt sie zufrieden. „Ich mache es auch immer sehr freundlich und drohe nicht.“ Kurz bevor der Bücherbus eintrifft, ist Küppers erneut zur Stelle und vertreibt einen weiteren Falschparker. Dadurch kann der große Transporter in Ruhe in die Lücke fahren.

Kirchrode ist nicht der einzige Haltepunkt des Bücherbusses, der häufig von parkenden Autos blockiert wird. Ein ähnliches Problem gebe es beispielsweise an der Gorch-Fock-Straße in der List, sagt Dincer Besime von der Fahrbibliothek. Sollte dagegen in Wülferode der Stellplatz mal besetzt sein, lässt sich das Problem oft schnell lösen. „Die Menschen kennen dort einander, da wird der Halter des Autos mal eben rausgeklingelt.“

Bücherbus fährt in der ganzen Stadt

Der Bücherbus besucht in Hannover zahlreiche Stationen. So hält er in Wülferode, Bult, Wettbergen, Zoo, Sahlkamp, Mittelfeld, Anderten, Waldheim, Ahlem, Stöcken, Schwarze Heide, List, Groß Buchholz, Vinnhorst, Marienwerder – und eben in Kirchrode. Den Fahrplan kann man auf der Internetseite der Stadt Hannover nachlesen.