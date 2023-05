NS-Zeit

"Der Fackelzug passiert die Georgstraße am Steintor": Das Foto von 1933 aus dem "Hannoverschen Anzeiger" ist eines der seltenen Bilddokumente von der Bücherverbrennung in Hannover.

Vor 90 Jahren inszenierten die Nazis ihre gespenstische Bücherverbrennung: In Hannover vernichteten sie am heutigen Ort des Maschsees Werke missliebiger Autoren. Schülerinnen und Schüler erinnern jetzt an das Unrecht der NS-Zeit.

