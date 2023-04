﻿„Ich würde lieber Bürgergeld beziehen, als mich ans Lieferband zu stellen“

Kostenfrei bis 18:00 Uhr lesen

Gastronomie

Hannovers beliebtestes Burgerlokal: The Harp in Linden feiert zehnten Geburtstag

140 Reservierungswünsche am Tag: The Harp in Linden ist extrem beliebt. Daniel Jäger feiert am 30. April und 1. Mai den runden Geburtstag der Burgerbar. Die hat sogar Fans im fernen Boston.