Feste Arbeitsplätze und geschlossene Türen sind Vergangenheit. Im Büro der Zukunft ist alles offen, in Zonen strukturiert und individuell gestaltet. Alles mit dem Ziel, sich auf der Arbeit zu Hause zu fühlen. Besuch bei einem Einrichtungsexperten in Garbsen.

Hannover. Individuell gestaltet und in Zonen strukturiert: Das ist stark vereinfacht beschrieben das Büro der Zukunft. Schon das Büro der Gegenwart folgt in Unternehmen wie zum Beispiel Continental diesen Ansätzen. Doch das ist nur der Anfang, da ist sich Büroeinrichter Martin Hendricks, Mitglied der Geschäftsleitung von Dyck & Stratemann in Garbsen, sicher. Vermutlich seien in zehn Jahren die meisten Büros in Hannover und darüber hinaus nach dem Zonenkonzept aufgebaut.