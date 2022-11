﻿Parteibüro in Hannover besetzt: Grünen-Politiker treffen kurdische Protestler

Warum zweifeln so viele Jugendliche heute an dem bei ihrer Geburt zugeordneten Geschlecht?

Immer mehr Kinder und Jugendliche zweifeln an dem bei ihrer Geburt zugeordneten Geschlecht – auch in der Kinderklinik auf der Bult in Hannover steigen die Zahlen. Können die umstrittenen Pubertätsblocker helfen? Und sind tatsächlich alle Jugendlichen trans, die in der Pubertät das Gefühl entwickeln im falschen Körper zu sein? Ein Interview mit Frank Fischer, Oberarzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kinderkrankenhaus Auf der Bult.