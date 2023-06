﻿Geschichte auf Rädern: Bus-Liebhaber bereiten sich aufs Bulli-Festival vor

Hannover. Schrauben, waschen und polieren: In den Räumlichkeiten der Oldtimer-Sparte von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Vahrenwald laufen die Vorbereitungen auf das größte Bullitreffen seit 2007 auf Hochtouren. Etwa 60.000 Bulli-Fans aus aller Welt werden für das Bulli-Festival am Wochenende vom 23. bis 25. Juni auf dem Messegelände erwartet. Allein Volkswagen wird mit mehr als 100 historischen und besonderen Bussen mit einer Dauerausstellung vor Ort sein. Dazu kommen die Fahrzeuge, die an diversen Wettbewerben teilnehmen, und die Busse der 6000 Festival-Camper.

Das Team der Oldtimer-Sparte um Manager Tobias Twele sortiert derzeit die Schätze für die Ausstellung. Natürlich muss der T2-Lego-Bulli samt 400.000 Lego-Steinen mit, den der zertifizierte Lego-Baumeister René Hoffmeister 2019 in sechs Wochen aufgebaut hat. Auch der T1 aus dem Baujahr 1962 von Kurz Kretzner wird zum Messegelände transportiert. Das Fahrzeug hat einen Gleiskettenantrieb und wurde einst für die Versorgung von Alm- und Skihütten genutzt. Und zur Ausstellung gehört auch der T1-Radarwagen, der von 1953 bis 1961 im Dienst der Polizeidirektion Hannover als erster Radarwagen in Niedersachsen eingesetzt wurde.

VWN bringt auch eine Werkstatt zum Festival mit

Es werden aber auch neue Wagen poliert und präsentiert. So wird auch ein T1-Sambabus von 1966 vorgestellt, der gerade mit einem Elektroantrieb ausgestattet wurde und auf eine Reichweite von 220 Kilometer kommt. „Wir wollen den VW-Bulli in all seinen Spektren präsentieren – vom Offroad-Modell bis zum Camping-Bus“, sagt Twele. Dazu gehört auch ein Teil der Werkstatt, die ausgestellt werden soll. „Wir möchten zeigen, wie wir die Bullis oft vom Rohbau an restaurieren.“

Das ist beim Bulli-Festival los Vom 23. bis 25. Juni treffen sich beim Bulli-Festival auf dem Messegelände bis zu 60.000 Bus-Fans. Es gibt eine große Fahrzeugausstellung, viele Aktionen für Kinder wie einen Riesen-Sandkasten, Trampoline und ein Soccer-Court von der Fußballschule von Hannover 96. Zudem gibt es Filme und zahlreiche Konzerte zum Beispiel von den Fantastischen Vier, Rea Garvey, Zoe Wees und Bosse. Das Bullifestival startet mit einem großen Konvoi am Freitagnachmittag vom VWN-Werk in Stöcken zum Festivalgelände der Messe. Karten kosten am Freitag und Sonntag 10 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 5 Euro. Am Sonnabend kosten Karten 15 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 5 Euro.

Einer dieser restaurierten Busse stammt von Pete Townshend, Gitarrist der Band „The Who“. Die trat 2007 beim letzten großen Bullifestival in Hannover auf. Volkswagen kaufte im Anschluss den T2-Bus und stellt ihn nun wieder aus – samt persönlicher Gegenstände des Popstars.

So entdeckt man im Bus eine kleine rosafarbene Werkzeugkiste und ein Buch des Chemikers Abbie Hoffmann, dem Entdecker des LSD. Hoffmann unterbrach 1969 ein Konzert der Band beim Woodstock-Festival für eine Protestrede. Townshend verscheuchte Hoffmann mit einem Schlag seiner Gibson-Gitarre – und schien später mal nachzulesen, was der Hoffmann so veröffentlicht hat.

Viele Bullis des Festivals vermitteln spannende Geschichten. „Wir möchten sie nun erzählen und sind voller Anspannung und Vorfreude“, sagt Twele.

