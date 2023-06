﻿Bulli-Festival: Bosse will in Hannover singen, tanzen, lachen

Weiterlesen nach der Anzeige

Bosse, Sie haben gerade Ihr Album „Kraniche“ gefeiert, das zehn Jahre alt geworden ist, und waren auf Tour. Wie beflügelt sind Sie gerade?

Die Tour war sehr schön. Wir haben versucht, in den Läden zu spielen, in denen wir damals auch gespielt haben. Und das war richtig gut. Wir haben das komplette „Kraniche“-Album geprobt und neu aufgelegt. Es war so eine kleine, gemütliche und ausverkaufte Tour, bei der jeden Abend alles gut war. Dann habe ich mich ein bisschen erholt und mein neues Album fertiggeschrieben. Und jetzt geht es einfach weiter. Voll gut.

Wie, neues Album?

Ja, es gibt ein neues Album (lacht). Es erscheint am 27. Oktober und heißt „Übers Träumen“. Der rote Faden ist das Träumen in all seinen Facetten: der gesellschaftliche Traum, der German Dream, der Fiebertraum, es sind verschiedene Traumszenarien. Und damit bin ich vor wenigen Tagen fertig geworden, zuletzt wurden die Streicher eingespielt. Das ist immer noch so ein gutes Gefühl, wenn man eine Sache fertig macht und sich sagt, es ist gut geworden.

Neue Single: „Ein Traum“ von Bosse. © Quelle: Vertigo Berlin/Universal Music

Sind Sie heute zufriedener mit Ergebnissen als vielleicht noch bei Platte zwei, vier oder sechs?

Was ich bis heute überhaupt nicht kann, ist mich zu entscheiden. Für dieses Album habe ich um die 20 Lieder geschrieben, aufs Album kommen am Ende 14. Dinge wegzulassen, fällt mir schwer. Wenn man Sachen selbst macht, kann man sie irgendwann nicht mehr richtig einschätzen, weil alles wichtig erscheint. In diesen Fällen hole ich mir Hilfe, vor allem musikalische. Was ich aber gut kann, ist mich festzubeißen und lange nicht zufrieden zu sein. Ist der Abgabetag da, kann ich sofort loslassen. Dann bin ich froh und zufrieden und weiß, mehr als das Beste gegeben zu haben. Das Gefühl ist total befreiend!

Die erste Single heißt „Ein Traum“. Was hat es da mit dem Chor auf sich?

Ich habe den Song, es ist der erste auf der Platte, mit dem Berliner Kneipenchor gesungen und auch mal mit den Hamburger Goldkelchen. Seitdem haben super viele Leute nach den Chorblättern gefragt. Jetzt haben wir Partituren, und alle möglichen Chöre haben sich die jetzt bestellt – jüngere Chöre, ältere, Kinderchöre, der Flinta-Chor St. Pauli. Und wir wollen den Song auf dem Hurricane auch noch mal mit allen Festivalbesucherinnen und -besuchern singen (lacht).

Sänger spielt beim Bulli-Festival in Hannover

Es wurde viel über die Symbolik von „Kranichen“ sinniert. Wie sieht Ihre Definition aus?

Zum Album „Wartesaal“ war ich ziemlich lange in Japan, da sind auch die Videos entstanden. In einer Bibliothek habe ich mir ein paar Zeilen zu Kranichen durchgelesen. Der Kranich ist dort der Vogel des Glücks. Und ich war mal in Linum in Brandenburg, an dem Ort, wo Kraniche landen. Dann wusste ich, es wird ein hoffnungsvolles, suchendes Reisealbum mit allem, was dazu gehört, und dass es jetzt so heißen soll.

Axel Bosse *22. Februar 1980 in Braunschweig. Er wächst im Örtchen Hemkenrode (Landkreis Wolfenbüttel) auf, besucht das Gymnasium Kleine Burg in Braunschweig. Vor dem Abi geht er ab und singt in der Band Hyperchild, die bei Sony unter Vertrag steht. Nach zwei Jahren trennt sich die Gruppe, er startet solo durch und nennt sich ab 2003 Bosse. Sein Debütalbum „Kamikazeherz“ erscheint 2005, sieben weitere Platten folgen bis heute. In den Jahren 2011 und 2013 tritt er beim Bundesvision Song Contest für Niedersachsen an, belegt zunächst Platz drei, wird dann noch vor Johannes Oerding (41) Erster. Bosse engagiert sich sozial, etwa für Viva con Agua und Hanseatic Help. Er ist mit der Autorin und Schauspielerin Ayşe Bosse (47) verheiratet, das Paar hat eine Tochter (17). www.axelbosse.de

Würden Sie gern fliegen können?

Ganz ehrlich: Kann man in zehn Jahren nicht sowieso schon fliegen? Das denke ich die ganze Zeit. Spätestens mit richtiger Brille auf, kann doch bald sowieso jeder und jede abheben. Ich selbst müsste vielleicht noch ein bisschen Sport machen, damit ich mich in der Luft halten kann (lacht).

Vom Fliegen zum Fahren: Sie waren bei VW in Hannover schon mal Autos gucken, oder?

Ich habe zum letzten Album in so einem alten Bulli eine kleine Tour mit Leuten gemacht, die das alles vorab schon mal hören konnten. Im Song „Vor uns liegt der Sommer“ geht es um eine Campingreise. Deshalb hatte ich mal Bock auf einen richtig alten, knattrigen Bulli und habe so einen gemietet. Aus dem Grund war ich Hannover. Und habe mir gleich alle Modelle in der Halle angeguckt.

Mögen Sie Camping wirklich?

Ich bin so richtig Camper! In Hamburg habe ich an der Elbe so einen Wagen stehen, partiell von April bis Oktober. Das romantische Fahren mit einem Boogie Board und einem Surfbrett obendrauf und noch einem Klapprad finde ich legendär gut. Deshalb hat mich die Einladung zum Bulli-Festival auch sehr gefreut.

Haben Sie Erinnerungen an Ihre Fahrschulzeit?

Natürlich habe ich das (lacht). Ich habe den Führerschein auf dem Dorf gemacht, habe alles anstandslos bestanden. Allerdings habe ich mir irgendwie ein Trauma weggeholt, weil meine Knie beim Ausparken so gezittert haben, dass ich das Auto zweimal abgesoffen habe. Und der Typ, der hinten saß, meinte nur: „Noch einmal – und dann können wir gleich stehenbleiben.“ Ich wäre durchgefallen. Das weiß ich noch.

Mag es, im Van unterwegs zu sein: Axel „Aki“ Bosse. © Quelle: Henning Scheffen

Und was ist mit Punkten in Flensburg?

Ganz ehrlich? Ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben einen Punkt. Ich habe Glück gehabt, fahre allerdings auch okay. Null Punkte, ziemlich sicher.

Bosse bringt größte Hits mit nach Hannover

Was haben Sie für den Auftaktabend des Festivals für Ihre Fans dabei?

Musik! Ich glaube, dass unsere neue Sommer-Live-Setlist eine ganz gute ist. Ich habe anlässlich der „Kraniche“-Tour ein paar alte Nummern ausgepackt und merke, dass die gut funktionieren. Ansonsten spielen wir alles, was wir können: „So oder so“, „Schönste Zeit“, „Letzter Tanz“, „Ein Traum“. Zwischendurch kommt mal eine ruhige Passage, aber ansonsten wird traditionell viel gelacht und viel getanzt.

