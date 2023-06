﻿Bulli-Parade in Hannover: Im Konvoi rollen historische VW-Transporter durch die City

Hannover. Kaum zu glauben, dass die alle zu einer Familie gehören. Sie sehen gar nicht aus, als ob sie verwandt wären. Einige sind mit Prilblumen in Siebzigerjahre-Optik verziert, andere scheinen aus den Beständen von Polizei oder Feuerwehr zu stammen. Doch in der Zusammenschau bilden die Fahrzeuge eine imposante Kolonne: „Da geht einem doch das Herz auf, wenn man sie hier langfahren sieht“, sagt Ralf Fischer.

Der 55-jährige Bulli-Fan kommt aus der Seelhorst. Für ihn ist das ein Heimspiel. „Wahnsinn“, sagt er, als am Messegelände der lange Bulli-Konvoi an ihm vorbeizieht, fast im Schritttempo und eskortiert von einem Dutzend Polizei-Motorrädern.

Mit Eskorte: Mit Polizeibegleitung rollte der Konvoi durch die City. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Von Stöcken bis zum Messegelände

In einer langen Bulli-Parade sind Dutzende von VW-Bussen vom Werk in Stöcken durch die City zum Messegelände aufgebrochen. Der Konvoi ist ein Highlight des VW-Bus-Festivals. Besonders die Schätze aus dem Oldtimer-Zentrum von VW Nutzfahrzeuge sind ein echter Blickfang: Die Einrichtung an der Vahrenwalder Straße hütet historische Schmuckstücke wie den ältesten VW-Bus mit Straßenzulassung, hergestellt im August 1950, der ebenfalls auf dem Messegelände zu sehen ist.

Gut gelaunt unterwegs: Unter den Bullis waren viele Oldtimer. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Konvoi zeigt, wie sich das Kult-Vehikel über die Jahrzehnte gewandelt hat: Moderne Varianten wie der im vergangenen Jahr vorgestellte ID.Buzz sind aus Sicht von Puristen eher rollende Computer und vermutlich näher mit dem Raumschiff Enterprise verwandt als mit dem guten, alten T1. Der erste VW-Transporter wurde 1950 in Wolfsburg gebaut, 1956 wurde die Produktion nach Hannover verlagert. Über die Jahrzehnte sind genug Versionen zusammengekommen, um eine solche Parade abwechslungsreich zu gestalten.

Ganz in Gelb: Ein alter T2 auf der Raschplatz-Hochstraße. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Stimmung ist super“

Fahrer winken aus den Fenstern, Beifahrerinnen pusten Seifenblasen hinaus. Menschen bleiben am Straßenrand stehen, einige klatschen, recken die Daumen in die Höhe – oder sie hängen eigenen Erinnerungen nach: Es gibt kaum eine Biografie in Deutschland, in der nicht irgendwann ein Bulli irgendeine Rolle gespielt hätte, und für Hannover ist der Bus geradezu identitätsstiftend.

Mix aus Alt und Jung: Neben historischen Bulli-Modellen waren auch moderne Varianten am Konvoi beteiligt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Die Stimmung im Konvoi war super“, sagt Andreas Bress, nachdem er mit seinem grünen T2 auf dem Messegelände angekommen ist. Der 55-jährige Laatzener war schon beim legendären Bulli-Festival 2007 dabei. „Damals war in der Stadt allerdings noch mehr los“, sagt er. Das Regenwetter ist eben kein Freund von Freiluftausfahrten.

