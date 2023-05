Bosse, Fantas und Rea Garvey: Das ist das Konzertprogramm zum Bullifestival

Hannover. Beim Bullifestival in Hannover treffen sich nicht nur Busliebhaber. Denn vom 23. bis 25. Juni geben auch zahlreiche Künstler und Künstlerinnen auf dem Messegelände Konzerte. Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat nun bekannt gegeben, dass die Fantastischen Vier auftreten werden. Dabei sind auch Rea Garvey, Zoe Wees und Bosse. „Kein Festival ohne Live-Musik und Entertainment “, sagt Stefan Pfeiffer, Marketing-Leiter bei VWN. Zudem wird es eine große Bulli-Ausstellung und ein umfangreiches Kinderprogramm geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das volle Musikprogramm

Den musikalischen Auftakt des Festivals übernimmt Bosse. Der Sänger wuchs in Niedersachsen auf und feierte mit Songs wie „Der letzte Tanz “ und „Schönste Zeit“ Erfolge. Am Sonnabend ist Zoe Wees dabei, die mit der Single „Control“ auch in den USA begeisterte. Sänger Rea Garvey hat mittlerweile vier Alben veröffentlicht und ist schon zum sieben Mal bei der der Casting-Show „The Voice of Germany” dabei. Er tritt auch am Sonnabend auf. Dann sind auch die Fantastischen Vier dran. Das Quartett präsentiert Songs aus ihrer 33-jährigen Bandgeschichte. Zum Sonntag gehören der Auftritt des „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinners Luca Hänni und des Rappers DIKKA.

Der älteste Bulli wird gezeigt

Zum Festival wird es eine große Fahrzeugausstellung geben. Dabei ist zum Beispiel der älteste zugelassene VW Transporter (Baujahr 1950) und der erste ID.Buzz mit langem Radstand. Für Kinder gibt es einen Riesen-Sandkasten, Trampoline und ein Soccer-Court von der Fußballschule von Hannover 96. Das Bullifestival startet mit einem großen Konvoi am Freitagnachmittag vom VWN-Werk in Stöcken zum Festivalgelände der Messe. Karten kosten am Freitag und Sonntag 10 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 5 Euro. Am Sonnabend kosten Karten 15 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 5 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regelmäßig mit dem Bulli unterwegs: Der Sänger Bosse eröffnet das musikalische Programm des Festivals. © Quelle: VWN

So können Sie Tageskarten für das Festival gewinnen

Tagestickets sind im Internet über die Seite www.vw-bus-festival-2023.de zu haben. Die HAZ verlost nun fünfmal zwei Tagestickets für Freitag und Sonnabend. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unter https://aktion.haz.de/angebot/bullifestivalkonzert bis einschließlich Montag, 29. Mai 2023 möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück.

Einfach QR-Code scannen und am Gewinnspiel teilnehmen. © Quelle: HAZ

HAZ