﻿Hannover feiert Mythos auf Rädern: Das bietet das VW-Bus-Festival auf dem Messegelände

Hannover. Der Wagen ist ein Stück Geschichte auf Rädern: „Dies ist der älteste straßenzugelassene VW Bus der Welt“, sagt Tobias Twele. Der Projektleiter steht im Oldtimer-Zentrum von VW Nutzfahrzeuge an der Vahrenwalder Straße und zeigt auf einen T1, der in Wolfsburg im August 1950 produziert wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenige Monate zuvor hatte VW mit dem Transporterbau begonnen, im Jahr 1956 wurde die Bulli-Produktion dann nach Hannover verlagert.

Baujahr 1950: Der T1 war damals für 5850 D-Mark zu haben. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Der T1 wird dabei sein, wenn das komplette Messegelände vom 23. bis zum 25. Juni zum Mittelpunkt der weltweiten Bulli-Gemeinde wird. Das Oldtimerzentrum präsentiert beim VW-Bus-Festival etwa 80 historische Fahrzeuge mit Kultstatus – darunter auch Schätzchen wie jenen zum Halbkettenfahrzeug umgebauten Bulli, den ein Österreicher in den Sechzigern konstruierte, um Skihütten zu versorgen. Oder einen T2-Elektrotransporter aus den Siebzigern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Halbkettenfahrzeug: Der umgebaute Bulli aus den Sechzigern ist auf Straßen für ein Tempo bis zu 35 km/h zugelassen – und er soll beim Festival dabei sein. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Lars Krause, VWN-Vertriebs- und Marketingvorstand, prophezeit für die Dauer des Festivals eine „Bullimania“ in Hannover: „Ich kenne kein Fahrzeug, das so viele Emotionen hervorruft“, sagt er: Etwa 6000 Fahrzeuge aus aller Welt werden erwartet, Tausende Menschen werden in den Bussen campen – und VWN rechnet damit, dass Zehntausende kommen, um den Mythos Bulli zu feiern.

Die Batterien wiegen 850 Kilo: Tobias Twele zeigt einen T2 mit Elektroantrieb, der beim Festival dabei sein soll. So ein Modell wurde 1972 bei der Hannover-Messe vorgestellt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Vom T1 bis zum ID.Buzz

Auf rund einer Million Quadratmeter gibt es neben einem Teilemarkt auch ein Riesenrad und Kinderattraktionen. Wie schon das legendäre Bulli-Festival 2007 soll auch diese Ausgabe des Events eine Mischung aus Volksfest und VW-Festspielen für Hardcore-Fans werden.

Im Südbereich des Messegeländes soll eine Bulli-Allee entstehen, mit einer kleinen Bühne für Bands, mit Food-Trucks (natürlich nur auf Bulli-Basis) und einer Station, die zeigt, wie sich Transporter zu Reisemobilen umbauen lassen. In Halle 27 wird es einen Teilemarkt geben. Außerdem sind hier Fahrzeuge aus Kinofilmen zu sehen – und es gibt die Möglichkeit zur digitalen Werksbesichtigung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er war seiner Zeit voraus: Tobias Twele mit einem Elektro-Bulli aus den Siebziger Jahren. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Zwischen dem Expo-Dach und der großen Konzertfläche werden Modelle vom T1 bis zum ID.Buzz aufgereiht stehen. Und unter dem Expo-Dach gibt es Markenpavillons, beispielsweise mit einem 360-Grad-Kino, das Einblicke in die VW-Geschichte bietet.

Bulli-Konvoi zur Eröffnung

Das Festival startet am Freitag, 23. Juni, mit einem großen Konvoi historischer Fahrzeuge, der um 14.30 Uhr am Werk in Stöcken startet, durch die City führt und gegen 15.30 Uhr zur offiziellen Eröffnung an der Messe ankommt. Auf der Bühne werden dort um 18.15 dann „Bulli-Lovestorys“ präsentiert: Dabei berichten Fans von sehr persönlichen Geschichten mit ihren Fahrzeugen. Überhaupt gibt es auf der riesigen Bühne ein buntes Programm: Um 20 Uhr tritt dort am Freitag der Schweizer Sänger Pat Burgener auf, um 21.15 ist Bosse an der Reihe.

Wie am Fließband: Einen solchen Bulli-Konvoi soll es zur Eröffnung des Festivals geben. © Quelle: Michael Thomas (Archiv)

Am Sonnabend, 24. Juni, prämiert eine Jury um 11 Uhr unter dem Motto „Show and Shine“ besonders ausgefallene Bullis und besonders bewegende Geschichten. Um 18 Uhr findet dort eine Europapremiere statt: Schauspieler Ewan McGregor präsentiert den neuen ID.Buzz LWB mit langem Radstand und sieben Sitzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er spielt beim Bulli-Festival: Rea Garvey, hier bei einem NDR-Plaza-Festival. © Quelle: Samantha Franson

Am Samstagabend steigt auf der Bühne dann ein fulminantes Musikprogramm: Dabei treten um 19 Uhr die Sängerin Zoe Wees, um 20.15 Uhr der frühere Reamonn-Frontmann Rea Garvey und um 21.45 Uhr Die Fantastischen Vier auf, ehe eine Drohnenshow um 23 Uhr den Abend beschließt.

Bald beim Bulli-Festival: Axel Bosse, hier bei einem Konzert in der Swiss Life Hall. © Quelle: Christian Behrens

Der Sonntag ist Familientag: Unter anderem ist am 25. Juni um 10.50 Uhr Kinderstar Dikka auf der Bühne zu Gast. Schließlich gilt auch der Bulli in vielen Häusern als Familienmitglied, das in der Garage wohnt.

Tickets gibt es online unter www.vw-bus-festival-2023.de. An der Tageskasse können keine Karten gegen Barkasse erworben werden.

HAZ