﻿Hannovers Kinderkliniken in Not: Andere Krankenhäuser helfen mit Personal

Hannover. Angesichts der dramatischen Situation durch das grassierende RS-Virus fordern Hannovers Kinderkliniken, das medizinische Personal von Bürokratie zu entlasten. Einen entsprechenden Appell richtet die Region Hannover gemeinsam mit dem Kinderkrankenhaus Auf der Bult und der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) an das Land Niedersachsen und die Krankenkassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Dann hätten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Zeit für die Behandlung schwer kranker Kinder, sagt der Direktor des Zentrums Kinderchirurgie der MHH, Prof. Benno Ure. Denn Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte in den Kinderkliniken verbrächten 30 Prozent ihrer Zeit am Computer. „Angesichts der Notlage in den Intensivstationen müssen wir andere Prioritäten setzen“, betont Ure.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Runder Tisch bei der Region Hannover

Der Appell an Krankenkassen und das Land ist ein Ergebnis eines Runden Tisches, zu dem Regionspräsident Steffen Krach (SPD) in dieser Woche die Klinikbetreiber in der Region Hannover geladen hatte. Dabei wurde vereinbart, sich besser zu vernetzen, um freie Kapazitäten schneller erkennen und nutzen zu können. Auch die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten soll weiter intensiviert werden. „Wir müssen schnell handeln. Es kann und darf nicht sein, dass schwer kranke Kinder wieder nach Hause geschickt werden, weil die Kapazitäten erschöpft sind“, sagt Krach.

„Unsere Kapazitätsgrenzen sind längst überschritten, wir brauchen jede Hand“, sagt die Leiterin des Kinderkrankenhauses Auf der Bult, Agnes Genewein. Sie appelliert an die übrigen Kliniken in der Region, den Kinderkliniken kurzfristig Personal zur Verfügung zu stellen, auch wenn dafür geplante Operationen verschoben werden müssen.

„Kinder brauchen jetzt Solidarität“

Die Ärztliche Direktorin der MHH-Kinderklinik, Prof. Gesine Hansen, erinnert daran, dass in der Pandemie Kinder zugunsten der Erwachsenen zurückgesteckt haben. Nun brauche es ein Zeichen der Solidarität für die Jüngsten. Von der Sophienklinik erhielten die Kinderkliniken bereits eine Zusage, personelle Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Man habe einen Aufruf unter den Beschäftigten gestartet, berichtet Geschäftsführer Manuel Demes.

Kinderarzt Thomas Buck bot an zu prüfen, in welcher Form und in welchem Umfang die niedergelassenen Ärzte die Kliniken unterstützen können. Auch in den Kinderarztpraxen sei die Situation alarmierend, berichtet Buck. Das Klinikum der Region Hannover (KRH) bietet an, Kinder und Jugendliche, die nicht infektiös sind und deren Erkrankung eine Verlegung zulässt, in der Kinderklinik des Klinikums Neustadt weiter zu behandeln. Zudem sollen im KRH Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Bitte angesprochen werden, in den Kinderkliniken zu helfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Diakovere unterstützt die Kinderkliniken. Das Annastift will Kinder und Jugendliche aufnehmen, die orthopädisch oder chirurgisch versorgt werden, sagt ein Sprecher. Auch werde Personal angesprochen. Allerdings sei auch bei Diakovere die personelle Lage im Pflegebereich angespannt.

Von Mathias Klein