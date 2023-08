Tarifkonflikt

Verdi-Streik am Donnerstag in Hannover: Ikea, H&M und weitere Geschäfte betroffen

Erneuter Streik in Hannover: Die Gewerkschaft Verdi ruft ihre Mitglieder im Einzelhandel am Donnerstag zur Arbeitniederlegung auf. Betroffen sind unter anderem die beiden Ikea-Filialen in Großburgwedel und im Expo-Park. Verdi fordert im laufenden Tarifkonflikt 2,50 Euro mehr pro Stunde.