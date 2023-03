Internationaler Frauentag: Fünf Demonstrationen am Mittwoch in Hannover

Mehr als 1000 Menschen werden am Mittwoch in Hannover zu Frauentag-Protesten erwartet. Fünf Demonstrationen sind am gesamten Tag in der Stadt angezeigt, der größte Zug will von der Oper Richtung Linden ziehen. Gleichzeitig streiken die städtischen Kita-Angestellten.