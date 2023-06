﻿Bundesjugendspiele: Grundschulen setzen auf Wettbewerb statt auf Wettkampf

Kostenfrei bis 18:06 Uhr lesen

Sport an Schulen

Wer kommt am weitesten? An der Grundschule Barsinghausen-Egestorf messen sich Kinder bei den Bundesjugendspielen im Weitsprung. Im kommenden Schuljahr wird die Wettkampfform für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 gestrichen.

Die Bundesjugendspiele sind in den Schulen seit 1979 vorgeschrieben, allerdings ist der Leistungsgedanke in den vergangenen 20 Jahren zusehends in den Hintergrund getreten. In den Grundschulen soll es am nächstem Schuljahr den Wettkampf gar nicht mehr geben.