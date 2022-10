﻿Viel Betrieb am Flughafen: Bundespolizei stoppt sechs gesuchte Menschen vor dem Abflug ins Ausland

Die Bundespolizei hat am Wochenende sechs Menschen am Flughafen Hannover aufgehalten, gegen die offene Haftbefehle vorlagen. Sie alle hatten verhängte Strafen gar nicht oder nur zum Teil gezahlt, weshalb sie zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Hannover. Ferienzeit ist Reisezeit – das merkt auch die Bundespolizei am Flughafen Hannover. Der Airport verzeichnet seit Beginn der Herbstferien wieder eine deutliche Zunahme an Passagieren, die Polizei fischt dadurch eine höhere Zahl an Menschen, die per Haftbefehl gesucht werden, heraus. Allein am vergangenen Wochenende stoppten die Ermittler sechs Personen an der Passkontrolle, die mit Maschinen ins Ausland abheben wollten.

Den Anfang machte am Freitagmorgen eine 32-Jährige auf dem Weg nach Antalya. Die Staatsanwaltschaft Bückeburg suchte die Frau wegen Betrugs. Da sie die offenen 120 Euro zahlen konnte, durfte sie an Bord des Fliegers. Nachmittags stattete dann ein Mann der Bundespolizei direkt einen Besuch ab: „Um seine Reise nach Istanbul nicht zu gefährden“, sagt Sprecher Detlef Zieling. Er wusste vom Haftbefehl aus Braunschweig und beglich die 100 Euro – was ihn vor vier Tagen Gefängnis bewahrte.