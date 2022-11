﻿Eröffnung mit Bundespräsident: Hannovers Haus der Religionen ist im großen Stil umgebaut

Um den Konflikt um den Südschnellweg in Hannover zu lösen, geht Niedersachsens neuer Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) jetzt in die Offensive: Ab Donnerstag setzt er sich mit den Klimaaktivisten an einen Tisch und sucht nach Verständigungsmöglichkeiten, die er mit ihnen in Berlin vertreten will. Zu Verzögerungen dürfe es am Bau aber nicht kommen – offenbar soll das Baumcamp in der Leinemasch im Januar geräumt werden.