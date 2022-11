﻿Der Bundespräsident ist heute in Hannover: Steinmeier bei historischer Amtseinführung neuer Rabbiner

Es ist ein historischer Tag: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute in Hannover dabei, wenn erstmals nach dem Holocaust wieder orthodoxe Rabbiner in Niedersachsen ordiniert werden. Außerdem eröffnet Steinmeier das umgebaute Haus der Religionen.

Hannover. Es ist ein besonderer Tag: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute in Hannover. Mit seiner Anwesenheit adelt Deutschlands Staatsoberhaupt ein Ereignis, das ohnehin schon als historisch für die jüdische Gemeinschaft gelten darf: Erstmals nach dem Holocaust werden an diesem Montag in Niedersachsen orthodoxe Rabbiner ordiniert, also offiziell in ihr Amt eingeführt.

Zu der Zeremonie in der Synagoge in der Haeckelstraße haben sich zahlreiche prominente Gäste aus Politik und Gesellschaft angesagt – darunter die neue Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne), der Präsident des Jüdischen Weltkongresses Ronald S. Lauder und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster.

Feier in der Synagoge

Neben dem Kantor Benjamin Maroko werden mit einer feierlichen Zeremonie in Hannover fünf neue Rabbiner ordiniert, die am Rabbinerseminar zu Berlin ausgebildet wurden. In Deutschland wurden 2009 erstmals wieder orthodoxe Rabbiner ins Amt eingeführt, die ihr Studium dort absolviert haben. In der Regel schließen alle zwei Jahre zwei bis drei Rabbiner ihr durchschnittlich vierjähriges Studium dort ab. Pandemiebedingt fielen Ordinationen in den vergangenen Jahren aus, sodass nun gleich drei Jahrgänge gemeinsam ins Berufsleben starten.

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Hannover, Michael Fürst, freut sich auf das Ereignis: "Es ist eine Ehre für die jüdische Gemeinde Hannover, Gastgeber der Rabbinerordination zu sein", sagt er.

Das Rabbinerseminar, das von der Ronald-S.-Lauder-Foundation und dem Zentralrat der Juden unterstützt wird, steht in der Tradition des Hildesheimer'schen Rabbinerseminars, das 1938 von den Nazis zwangsweise geschlossen wurde. Seit der Wiederaufnahme der Lehrtätigkeit konnte es bereits 21 orthodoxe Rabbiner in jüdische Gemeinden in Deutschland und im Ausland entsenden – darunter auch Shlomo Afanasev, der selbst am Seminar als Dozent lehrte und seit 2021 Rabbiner in Hannover ist.

Besuch im Haus der Religionen

Für den Bundespräsidenten ist es nicht der einzige Termin an diesem Tag in Hannover. Auch am Nachmittag ist er in Sachen Religion unterwegs: In der Südstadt wird nach aufwendigem Umbau das Haus der Religionen wiedereröffnet. Die bundesweit beachtete Einrichtung ist ein Ort der Bildung und Begegnung, an dem die unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften miteinander in Kontakt kommen.

In der früheren Athanasiuskirche ist unter anderem eine Ausstellung eingerichtet worden, in der sich neun Religionsgemeinschaften in neun begehbaren Kuben präsentieren. Diese sollen unter anderem Schulklassen Eindrücke von der Vielfalt der Glaubensgemeinschaften vermitteln. Frank-Walter Steinmeier zählt zu den ersten Besuchern, die Wolfang Reinbold als Leiter des Hauses der Religionen durch die neu konzipierte Ausstellung führt.