﻿Bundespräsident Steinmeier in Hannover: Besuch bei „gutem, alten Freund“ Reinhard Scheibe

Hannover. Zu einem runden Geburtstag war hoher Besuch in der Stadt: Beinahe unbemerkt von der Öffentlichkeit kam Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Orgelkonzert in der Marktkirche. Eingeladen hatte den Bundespräsidenten der frühere Landtagsabgeordnete, Staatssekretär und Geschäftsführer der Lotto-Gesellschaft Niedersachsen, Reinhard Scheibe (SPD).

Scheibe, der in den Neunzigerjahren wie Steinmeier unter dem damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder (SPD) in der niedersächsischen Staatskanzlei arbeitete, wurde am 29. April 80 Jahre alt. Der Bundespräsident fuhr gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender und Personenschützern am Sonnabend in einem kleinen Tross aus zwei schwarzen Staatskarossen vor der Marktkirche vor, sprang aus dem Auto, holte ein Geburtstagsgeschenk aus dem Kofferraum und wurde von Scheibe und dessen Frau Doris in Empfang genommen.

„Gerne in Hannover“: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (von links), Elke Büdenbender, Reinhard und Doris Scheibe. © Quelle: Florian Petrow

Steinmeier hört Bach, Brahms und Batter

In der Marktkirche gab es Stücke unter anderem von Bach, Brahms und Batter, vorgetragen von dem Niederländer Leo van Doeselaar – und im Anschluss ein Ständchen für Scheibe, der Mitglied im Marktkirchenvorstand ist. Die Besucher, darunter auch Hannovers ehemaliger Oberbürgermeister Stefan Schostok und seine Lebensgefährtin Ulrike Single, sangen „Viel Glück und viel Segen“ im Kanon.

Steinmeier sagte, er kehre immer wieder gerne nach Hannover zurück. Steinmeier hat in den Neunzigerjahren in verschiedenen Positionen für Schröder gearbeitet, zuletzt war er wie kurzzeitig Scheibe auch, Leiter der Staatskanzlei. Steinmeiers Ehefrau Büdenbender war unter anderem Richterin am Verwaltungsgericht Hannover.

Unter den Gästen: Der ehemalige Oberbürgermeister Stefan Schostok und Ulrike Single begrüßen Reinhard Scheibe. © Quelle: Florian Petrow

Steinmeier denkt gerne an Hannover

„Aus der Zeit in Hannover ist mir viel geblieben“, sagte Steinmeier. „Meine Tochter ist hier geboren.“ Der erste Grund für diesen Besuch sei aber: „Ich darf einem guten, alten Freund zum Geburtstag gratulieren. Du gehörst zu den Konstanten meines Lebens, ich kenne dich fast ein halbes Leben lang, Reinhard.“ Steinmeier würdigte Scheibe als tiefgründigen Gesprächspartner. „Mit all deiner Erfahrung warst du immer jemand, der unter die Oberfläche schauen kann.“ Er freue sich auf einen Geburtstagsabend „mit einer kleinen Schar“.

Scheibe bedankte sich für „die liebenswürdigen Worte. Ich bin dankbar, dass ihr hier seid, Frank und Elke.“ Er freue sich auf einen gemeinsamen Abend mit Freunden, Verwandten, „und mit meiner lieben Doris“.