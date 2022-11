﻿„Ein Tag der Freude“: Bundespräsident bei Amtseinführung neuer Rabbiner in Hannover

Hoher Besuch: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Synagoge in der Haeckelstraße.

Es ist ein historischer Tag: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war dabei, als erstmals nach dem Holocaust wieder orthodoxe Rabbiner in Niedersachsen ordiniert wurden. In der Synagoge in der Haeckelstraße in Hannover würdigte er das jüdische Leben in Deutschland.

