﻿Bundestagswahl 2025: Boris Pistorius (SPD) soll einen Wahlkreis in Hannover bekommen

Hannover. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) soll nach dem Wunsch der hannoverschen SPD zur Bundestagswahl 2025 einen Wahlkreis in Hannover bekommen. Pistorius, so heißt es, müsse nur zugreifen. Der Verteidigungsminister war bis zu seinem Wechsel in die Bundesregierung Ende Januar niedersächsischer Innenminister und Landtagsabgeordneter. Dem Vernehmen nach will er in zwei Jahren zur Bundestagswahl antreten und sucht dafür einen Wahlkreis.

Wenn es nach den Sozialdemokraten in Hannover geht, würde Pistorius den in der Landeshauptstadt finden. Der Verteidigungsminister ist der mit Abstand beliebteste Politiker in Deutschland. „Wir wären ja nicht ganz dicht, wenn wir ihn hier nicht wollten“, sagte ein Genosse.

Pistorius könnte Fahimis Wahlkreis erben

Pistorius könnte den Wahlkreis Hannover-Süd von Yasmin Fahimi (SPD) übernehmen. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat ihr Mandat niedergelegt und tritt 2025 nicht erneut für den Bundestag an. Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic wollte sich zu der Personalie nicht äußern. Auch der SPD-Landesvorsitzende, Ministerpräsident Stephan Weil, schwieg.

Offenbar gibt es in Niedersachsen gleich mehrere Wahlkreise, die Pistorius für sich beanspruchen könnte. Göttingen wäre die unwahrscheinlichste Option. Der Wahlkreis ist vakant, seit Andreas Philippi (SPD) sein Bundestagsmandat niedergelegt hat, um von Daniela Behrens (SPD) das Sozialministerium in Hannover zu übernehmen. Behrens war im Februar auf Pistorius als niedersächsische Innenministerin gefolgt. Nach Göttingen zieht es Pistorius aber eher nicht hin.

Verteidigungsminister kann er: Boris Pistorius beim Panzergrenadierbataillon 122. Pistorius ist derzeit Deutschlands beliebtester Politiker. © Quelle: Getty Images/Sean Gallup

Logisch wäre, wenn Pistorius in seiner Heimatstadt Osnabrück anträte, wo er bis 2013 Oberbürgermeister war. Im Wahlkreis Osnabrück-Stadt müsste er den dortigen Unterbezirksvorsitzenden Manuel Gava verdrängen. Der hat 2021 aber auf Anhieb den CDU-Landesgruppenvorsitzenden und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Mathias Middelberg geschlagen – schwer vorstellbar, dass Gava weichen muss. Bliebe als Wahlkreis Osnabrück-Land. In den ländlichen Regionen um Osnabrück könnte es Pistorius trotz seiner Beliebtheit allerdings schwer haben. Der Wahlkreis ist seit jeher in fester Hand der CDU.

Also Hannover? Die hannoversche SPD hat allergrößtes Interesse signalisiert, Pistorius in die Landeshauptstadt zu holen. Bisher zögert der eigentlich zupackende Verteidigungsminister anscheinend noch. Hannover galt einst als SPD-Hochburg, längst ist aber nicht mehr ausgemacht, dass beide Wahlkreise auch 2025 wieder direkt an die SPD gehen. Das Direktmandat für Pistorius wäre also kein Selbstläufer.

Wer außer Pistorius könnte den Wahlkreis verteidigen?

Andererseits: Wer sonst außer Deutschlands aktuell beliebtester Politiker könnte den Wahlkreis verteidigen? Vermutlich tritt wieder der Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler für die Grünen an, der 2021 Fahimi unterlegen war. Was den Genossen Sorge bereitet: Bei den Zweitstimmen lagen die Grünen im Wahlkreis vorn.

Die hannoversche SPD muss also ein echtes Schwergewicht neben Ahmetovic aufbieten, der im Norden wieder antreten will. Der Blick geht dabei längst über die Bundestagswahl hinaus. Die Genossen in der Landeshauptstadt wollen vor der nächsten Kommunalwahl ein Zeichen setzen, dass Hannover eben doch noch eine SPD-Hochburg ist. Der Schmerz sitzt tief, dass mit Belit Onay ein Grüner Oberbürgermeister ist und die Grünen auch im Rat stärkste Kraft sind.

Pistorius hat sich bisher nicht öffentlich zu seinen Zukunftsplänen geäußert. Auf Anfrage dieser Redaktion reagierte er nicht.

