﻿Ausgezeichnet: Hannovers „Sonnenstrahl“-Macherin Schubach-Kasten geehrt

Hannover. Vor 13 Jahren hat sie schon das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten, nun wurde Sigrid Schubach-Kasten (74) von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) auch mit dem Exemplar 1. Klasse ausgezeichnet. „Das ist eine ganz besondere Ehrung für mich, so viele bekommen die ja nun nicht“, sagte die Geschäftsführerin und Gründerin des Vereins „Aktion Sonnenstrahl“. Die Frau hat recht, im Jahr sind es weniger als 100 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger.

Zugesprochen wurde ihr die Auszeichnung schon im November 2022, darauf angestoßen hat sie mit 150 geladenen Gäste erst jetzt. Seit 2005 setzt sich die 74-Jährige für Kinder aus sozial schwachen Familien ein, versorgt die Mädchen und Jungen mit warmen Mahlzeiten. „Es sind zwischen 300 und 500 Mittagessen täglich“, erklärt die Netzwerkerin, die nichts schöner findet, „als Kindern zu helfen.“

Die Urkunde: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Dokument für Sigrid Schubach-Kasten mit blauer Tinte unterzeichnet. © Quelle: privat

Emsig und wenn nötig auch nachdrücklich sammelt Schubach-Kasten seit dem Gründungsjahr 2005 Spenden: In den 18 Jahren dürften so um die 5 Millionen Euro zusammengekommen sein. Eine Summe, auf die die Frau stolz ist – und auch sein kann. Sie weiß um ihr Engagement, „das habe ich als Frau geschafft, nicht der Verein“, sagte sie mit einem Augenzwinkern. Für die Auszeichnung wurde sie übrigens von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (64) vorgeschlagen.

Gefeiert hat die Strahlefrau bei Möbelgigant Helmut Staude (74) in Hainholz, der Unternehmer ist zugleich Vorstandsvorsitzender des Vereins. „Ich engagiere mich für die ,Aktion Sonnenstrahl‘, weil ich mithelfen möchte, Kinderarmut in Hannover zu bekämpfen. Wichtig ist für mich auch die regionale Nähe – Hannoveraner müssen etwas für Hannover tun. Außerdem weiß ich, dass das Geld dort ankommt, wo es hingehört.“

Slomka: „Sigrid ist das Herz der Mannschaft“

Schubach-Kasten konnte prominente Menschen wie Fußballtrainer Mirko Slomka (55) sowie den Moderator und ewigen Sunnyboy Hinnerk Baumgarten (55) gewinnen. „Eine Spielerin wie sie wünscht sich jeder Trainer. Man bemerkt sie fast nicht und doch ist sie das Herz der Mannschaft. Sigrid ist ein Geschenk für die Gesellschaft und ich bin stolz, ein Teil ihres Teams zu sein“, lobte Slomka.

Freude für den Verein: Schon im Jahr 2010 machen Sigird Schubach-Kasten und Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe (links) gemeinsame Sache für Kinder und die Aktion Sonnenstrahl. © Quelle: Rainer Dröse

Schirmherr des Vereins ist übrigens Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe (64), der wegen einer fiesen Grippe allerdings das Bett in Bückeburg hüten musste und nicht mitfeiern konnte. „Sigrid hat über lange Zeit ihre unerschöpfliche Energie und Leidenschaft dafür eingesetzt, den Menschen in und um Hannover das Leben zu erleichtern“, fasste das Blaublut die Arbeit der Frau, die selbst eine schwere Krebserkrankung nicht stoppen konnte, zusammen. „Die Auszeichnung, die sie bekommt, hat sie mehr als verdient. Ich hoffe deshalb, dass die Teilnehmer der Feier im Übrigen vollzählig sind. Irgendjemand muss den Orden ja auch an Sigrids Revers heften.“

Schubach-Kasten lässt sich die Laune trotz Krach mit Onay nicht vermiesen

Da spricht der 64-Jährige etwas an, worüber Schubach-Kasten selbst kein Wort verlieren will – nur so viel: „Für den Verein stelle ich Persönliches zurück.“ Oha. Es machte die Runde, dass sich die Sonnenstrahl-Macherin mit Belit Onay (42) ganz schön verkracht hat, weil er sie – obwohl zuvor fest zugesagt – nach seiner Wahl zum Oberbürgermeister im November 2019 kurzfristig sitzengelassen haben soll. Sie hatte am Sonnabend nach der Wahl ein Sonnenstrahl-Event, Onay ließ eine Stunde vor Beginn absagen.

Glücklich – und ausgezeichnet: Sigrid Schubach-Kasten bekommt auch noch Blumen von Helmut Staude. © Quelle: Hans-Jürgen Freie

Schubach-Kasten soll nie wieder was von dem Politiker gehört haben und nimmt ihm das wohl noch bis heute krumm. Aus dem Grund hatte die 74-Jährige angeblich auch überhaupt gar keine Lust darauf, sich die Auszeichnung (Urkunde wie Orden) beim OB im Rathaus abzuholen. Wie auch immer: Der Freude auf der Feier hat das keinen Abbruch getan – es wurde trotzdem angestoßen und geschlemmt, unter anderem hat Gastronom Reiner Pröhl heißgeräucherten Lachshummus von roter Bete und Meerrettich, marinierte Hähnchenbrust und rote Grütze im Glas mit Vanilleeis serviert.