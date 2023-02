﻿Bundeswehr hilft der Türkei: Faeser und Pistorius besuchen Wunstorf

Deutschland sichert der Türkei weitere Hilfen zu. Das teilten Innenministerin Nancy Faeser und Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) am Freitag mit, als sie den Fliegerhorst Wunstorf besuchten. Von dort aus starteten bereits fünf Bundeswehr-Flieger in die Erdbebenregion.

„Wir fliegen so lange wie nötig“: Der Luftwaffen-Standort Wunstorf entwickelt sich zum Drehkreuz für Hilfsgüter-Transporte in die Türkei.

Wunstorf. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) haben am Freitag die Luftwaffe in Wunstorf besucht. Hintergrund sind die Hilfsflüge, die aus der Region Hannover ins Erdbebengebiet der Türkei starten. Die Politiker versprachen weitere Hilfseinsätze. Seit Donnerstag sind bereitsmehrere A400M der Bundeswehr mit Tonnen von Gütern des Technischen Hilfswerks (THW) aufgebrochen. An Bord: Zelte, Feldbetten und warme Kleidung.

„Wir stehen an der Seite der Türkei“, sagte Faeser am Freitagmorgen auf dem Gelände des Fliegerhorsts Wunstorf. „Wir fliegen so lange wie nötig“, ergänzte ihr Kollege Pistorius. „Das wird jetzt in den nächsten Tagen so weitergehen.“ Für den neuen Verteidigungsminister war es gleichzeitig der erste Truppenbesuch in Niedersachsen. Geliefert werden vor allem Zelte, Betten, Schlafsäcke, Decken, Heizgeräte und Generatoren. Pistorius sagte, die Bundeswehr leiste ihren Beitrag „zuverlässig und schnell und unbürokratisch“.

Bundeswehrmaschinen mit Hilfsgütern gestartet Eine Bundeswehrmaschine beim Start am Fliegerhorst Wunstorf © Quelle: Max Baumgart

Tonnenweise Hilfsgüter: Schon fünf Flüge in die Türkei

Das Lufttransportgeschwader (LTG) 62 entwickelt sich zu einer Art Drehkreuz für Hilfsflüge ins Erdbebengebiet. Mittwochabend brachte das THW aus Baden-Württemberg die ersten 50 Tonnen Hilfsgüter nach Wunstorf, darunter waren 2000 Zelte, Heizgeräte, Feldbetten, Isomatten, Winterschlafsäcke, Decken und Stromerzeuger. Am Donnerstagmorgen starteten dann drei A400M-Transporter nach İncirlik nahe Adana, parallel kamen die nächsten sieben THW-Lkw mit Hilfsgütern in der Region Hannover an. Freitag starteten zwei weitere Maschinen der Luftwaffe.

„Wir stehen an der Seite der Türkei“: Innenministerin Nancy Faeser und Verteidigungsminister Boris Pistorius am Freitag in Wunstorf. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Die schweren Erdbeben erschütterten am Montagmorgen das türkisch-syrische Grenzgebiet. Bis zum Freitagmorgen wurden mehr als 21.000 Erdbebenopfer gezählt. Seitdem sind unter anderem auch Hilfsorganisationen aus Niedersachsen vor Ort im Einsatz, Osnabrücker Retter von @fire befreiten beispielsweise in der Nacht zu Donnerstag eine Mutter und ihre sechsjährige Tochter lebend aus Trümmern in Kahramanmaraş. In Hannover gibt es zudem zahlreiche Sammel- und Spendenaktionen.