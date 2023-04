﻿Bundeswehr: Wunstorfer A400M haben schon 500 Menschen aus Sudan geflogen

Khartum/Al-Asrak. Das Lufttransportgeschwader (LTG) 62 der Bundeswehr aus Wunstorf bei Hannover ist bei der Rettungsmission im Sudan im Dauereinsatz. Die niedersächsischen Militärflieger A400M haben schon mehr als 500 Menschen aus der Hauptstadt Khartum geflogen. Das teilte das Auswärtige Amt am Dienstag mit. Außerdem soll demnächst Schluss sein: Am Abend ist ein letzter, sechster Flug geplant.

Laut Bundeswehr haben sich „mehrere Hundert Menschen“ für eine Rettung registriert. Seit Sonntag setzt die Luftwaffe A400M des LTG 62 ein, die zwischen Khartum und dem deutschen Stützpunkt im jordanischen Al-Asrak fliegen. Von dort aus geht es dann nach Berlin. Abgesichert wird der riskante Einsatz von Hunderten bewaffneten Soldatinnen und Soldaten, darunter Fallschirmjäger, das Kommando Spezialkräfte (KSK) und Feldjäger. Das Hauptquartier der Militärpolizisten befindet sich in Hannover.

Mehr als 30 Nationen: A400M retten 500 Menschen

Auf Twitter schreibt die Bundeswehr, dass die Wunstorfer A400M bereits 500 Menschen ausgeflogen haben, ein Drittel davon Deutsche. Außerdem nahmen die Crews nach Angaben des Auswärtigen Amtes Personen aus mehr als 30 Ländern mit – darunter nicht nur Europäer, sondern unter anderem auch Australier, Südafrikaner und Menschen von den Philippinen. Die niederländische Botschaft in Berlin bedankte sich ebenfalls via Twitter für das Ausfliegen von 43 Staatsangehörigen in die deutsche Hauptstadt.

Bereits am 19. April sollten drei Wunstorfer A400M Menschen aus dem Sudan ausfliegen. Doch das Unterfangen musste kurzfristig wegen der Sicherheitslage abgebrochen werden. Nur einen Tag später begannen die Vorbereitungen für eine militärische Evakuierung. Dafür flogen mehrere A400M die Soldatinnen und Soldaten nach Jordanien, dazu pendelten große Antonow-Transportmaschinen mit Material zwischen dem Flughafen Hannover und Al-Asrak. Die Ladung bestand unter anderem aus Medikamenten, Wiesel-Panzern und Lkw.

Flughafen Khartum: zwei deutsche Soldaten an Bord des sogenannten Waffenträgers Wiesel im Sudan. © Quelle: Bundeswehr

Letzter Rettungsflug für Dienstagabend geplant

Die eigentliche Rettungsmission startete dann am Sonntag. Auswärtiges Amt und Verteidigungsministerium teilen zudem mit, dass am Dienstagabend der dann sechste gleichzeitig der letzte Flug sein soll: „Sofern andere Nationen den Betrieb des Flugverkehrs sicherstellen, sind keine weiteren deutschen Evakuierungsflüge aus dieser Region geplant.“ Das Kabinett hat dennoch einen Mandatstext entworfen, mit dem die Bundeswehr den Einsatz bis Ende Mai mit bis zu 1600 Kräften fortführen könnte. Die Kosten belaufen sich auf rund 22,4 Millionen Euro. Der Bundestag soll darüber noch in dieser Woche entscheiden.

Seit mehr als einer Woche bekämpfen sich die sudanesischen Streitkräfte und Milizkräfte der sogenannten Rapid Support Forces (RSF). De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, will seinen Stellvertreter und RSF-Anführer Mohammed Hamdan Daglo entmachten. Beide hatten die Führung des Landes am Horn von Afrika mit rund 46 Millionen Einwohnern durch zwei gemeinsame Militärcoups 2019 und 2021 übernommen. Laut UN sind seit Beginn des Konflikts mehr als 400 Menschen getötet und rund 4000 verletzt worden.