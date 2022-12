﻿Bundesweite Razzia bei Reichsbürgern: Ex-Polizist aus Hannover festgenommen

Im Auftrag der Bundesanwaltschaft sind am Mittwoch bundesweit Mitglieder der Reichsbürgerszene festgenommen worden. Sie sollen einen Umsturz in Deutschland geplant haben. Unter den Verdächtigen sind ein ehemaliger Polizist aus Hannover und eine Heilpraktikerin aus dem Kreis Peine.

Schlag gegen „Reichsbürger“: Tausende Polizeibeamte wie hier in Frankfurt haben am Mittwoch Objekte unter anderem auch in Niedersachsen durchsucht.

Hannover. Bei einem bundesweiten Antiterror-Einsatz mit rund 3000 Polizeibeamten gegen die „Reichsbürger“-Szene haben Ermittler zwei Verdächtige in Niedersachsen festgenommen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wurde Michael F. im Kreis Hildesheim festgenommen und Melanie R. im Kreis Peine. Insgesamt wurden am Mittwochmorgen 25 Verdächtige festgenommen. Sie gelten als Mitglieder einer Terroristischen Vereinigung und sollen einen Umsturz in Deutschland geplant haben.

Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich bei Michael F. um einen ehemaligen Polizeibeamten aus Hannover, der mittlerweile aus dem Beamtenverhältnis entlassen wurde. F. war erstmals im August 2020 auf einer Demonstration in Dortmund als Corona-Leugner aufgefallen und kurz darauf freigestellt worden. Bei Melanie R. soll es sich nach Informationen dieser Zeitung um die Lebensgefährtin von F. handeln. R ist demnach Heilpraktikerin im Kreis Peine.

Nach Mitteilung des Generalbundesanwaltes in Karlsruhe gab es Durchsuchungen in elf Bundesländern. In Niedersachsen gab es weitere Durchsuchungen bei weiteren Beschuldigten in Hannover, im Kreis Celle und im Kreis Harburg. 25 Menschen seien festgenommen worden. Die Beschuldigten Dabei hätten Beschuldigte in Norddeutschland im November gezielt Polizeibeamte für die Vereinigung gewinnen wollen.