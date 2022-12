﻿Bundesweiter Warntag 2022: So lief der Probealarm in Hannover

Der bundesweite Warntag 2022 hat am Donnerstag um 11 Uhr zahllose Handys klingeln lassen – auch in der Region Hannover. Außerdem sprangen digitale Werbetafeln um, Warn-Apps wie „Katwarn“ lösten aus. Doch auch wenn das schon ein größerer Erfolg als 2020 ist, gibt es auch ein paar Fehler.

Hannover. Laute Sekunden mitten in der Region Hannover: Beim bundesweiten Warntag 2022 haben am Donnerstag um Punkt 11 Uhr zahlreiche Mobiltelefone Alarm geschlagen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat wie angekündigt den Ernstfall geprobt. Erstmals setzte die Behörde dabei auf die neue Technik "Cell-Broadcast", die eine Warnung an alle Mobilgeräte schickt – auch wenn es keine Warn-App installiert hat. Schon jetzt ist der Test ein größerer Erfolg als das Fiasko 2020, doch zumindest im Raum Hannover lief nicht alles glatt.