Burn-out, Hundekot und Hausverbot: Der Fall Marco Goecke im HAZ-Podcast

Hannover. Am Samstag, 23. September, steht im hannoverschen Opernhaus die Wiederaufnahme des Balletts „A Wilde Story“ auf dem Programm. Szenen aus dem Leben des Schriftstellers Oscar Wilde, abstrahiert, pulverisiert und neu zusammengesetzt zu einem schlüssigen, intimen, intensiven Bühnenereignis, so schrieb die HAZ vor knapp einem Jahr. Choreografiert hatte es Marco Goecke, damals Ballettchef, inzwischen geschasst, nachdem er einer Kritikerin der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ am Rande einer Aufführung in der Oper Hundekot ins Gesicht geschmiert hatte.

Jetzt wollte Goecke bei den Proben zur Wiederaufnahme dabei sein. Vermutlich hätte er im Halbdunkel in der zweiten oder dritten Reihe des Parketts gesessen. Vielleicht hätte er seinem früheren Stellvertreter und inzwischen Nachfolger als Ballettchef, Christian Blossfeld, dann und wann eine Anregung zugeflüstert. Oder nach der Probe ein paar Tipps gegeben. Reine Spekulation natürlich, man weiß es ja schließlich nicht genau. Und nun wird es dazu auch nicht mehr kommen.

Warum? Darüber sprechen HAZ-Kulturexperte Stefan Arndt und Moderator Volker Wiedersheim in der neuen Folge des Themenpodcasts „Klar so weit?“.

Im HAZ-Interview sagte Goecke: „... ,A Wilde Story‘, da werde ich sicher vorher an das Haus zurückkommen und weiter daran arbeiten.“ Das las dann Falko Mohrs. Der Sozialdemokrat ist Niedersachsens Kulturminister und daher von Amtswegen Oberaufseher des gesamten Staatstheaterbetriebs mit Schauspiel, Oper und Ballett. Seine Reaktion auf die Interview-Aussage kam prompt. „Als Aufsichtsratsvorsitzender halte ich es für inakzeptabel, dass Marco Goecke jetzt als Gast an der Wiedereinstudierung beteiligt sein und in der Staatsoper mit dem Ballettensemble arbeiten soll“, sagte Mohrs.

Also bleibt Goecke Persona non grata an der Oper, auch wenn das zunächst ausgesprochene generelle Hausverbot nun nicht mehr gilt. Und nun? Wie geht es für Goecke weiter, als Künstler, als Beschuldigter in dem durch die Kotattacke eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und mit Hund Gustav? Im Podcast bringen wir Sie auf Stand. Sie können direkt reinhören.

Scannen Sie mit der Kamera des Smartphones den QR-Code oder surfen Sie mit dem Internetbrowser Ihres Computers oder Laptops zu haz.de/podcast. Sie finden die aktuelle und alle bisherigen Episoden von „Klar so weit?“ natürlich auch auf allen üblichen Plattformen, wo Sie sonst Podcasts hören.

