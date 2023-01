﻿Brennender Hybridbus in Hannover-Wülfel: Was über den Vorfall bekannt ist

Nach dem schweren Busbrand in Hannover-Wülfel am Montagnachmittag haben Polizei und Üstra die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Wie konnte es zu dem Feuer am Hybridfahrzeug kommen? Die wichtigsten Infos im Überblick.

Großeinsatz: Polizei und Feuerwehr am brennenden Üstra-Bus in Mittelfeld.

Hannover. Innerhalb weniger Minuten brannte am Montagnachmittag ein Hybridbus der Üstra an der Hildesheimer Straße komplett aus. Polizei wie auch das Verkehrsunternehmen beschäftigen sich nun mit der Brandursache. Noch ist nicht ganz klar, wie es zu dem Vorfall an der Haltestelle „Am Brabrinke“ kommen konnte. Die wichtigsten Infos im Überblick:

Was ist genau passiert?

Der Alarm ging um 15.53 Uhr bei der Feuerwehr ein: An der Haltestelle „Am Brabrinke“ brannte ein Bus, der auf der Linie 124 unterwegs war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen hybriden Gelenkbus mit Diesel-Elektro-Antrieb. Der 47-jährige Fahrer bemerkte Rauch und Flammen und forderte die elf Passagiere umgehend zum Aussteigen auf, bevor er selbst den Bus verließ. Verletzt wurde niemand. „Der Fahrer hat gut und richtig reagiert“, sagt auch Feuerwehrsprecher Michael Hintz.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Bus laut Hintz bereits in Flammen. „Das geht innerhalb von Minuten.“ Die Feuerwehr Hannover war mit einem Großaufgebot vor Ort, um das brennende Fahrzeug zu löschen. Nach einer halben Stunde war das Feuer aus, der Bus jedoch komplett ausgebrannt. Die Üstra hatte zunächst von einem „größeren Fahrzeugdefekt“ getwittert. „Der Bus wartet auf die Feuerwehr“, hieß es in der Nachricht.

Wie hoch ist der Schaden?

Das Verkehrsunternehmen Üstra hat den Schaden am Dienstag auf 500.000 Euro beziffert. Die Polizei geht derweil von 600.000 Euro aus. Neben dem Bus wurde auch ein nahestehendes Gebäude an der Hildesheimer Straße durch die Hitzestrahlung in Mitleidenschaft gezogen. Fenster rissen, Jalousien schmolzen. Auch die Bushaltestelle „Am Brabrinke“ wurde beschädigt. „Die Haltestelle ist vorerst gesperrt“, sagt Üstra-Sprecher Heiko Rehberg. Die Linie 124 fährt bis auf Weiteres in der unweit entfernten Bucht der Regiobuslinie 367. Eine entsprechende Beschilderung wurde am Dienstag angebracht.

Die Bushaltestelle am Brabrinke am Dienstagmorgen: Wegen der beim Brand verursachten Schäden, muss die Linie 124 eine Bucht weiter halten. © Quelle: Frank Winternheimer

Wie konnte es zu dem Feuer kommen?

Das ist noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen. „Da der Brand während des Fahrbetriebes im Motorraum des Busses ausbrach, ist eine Brandstiftung auszuschließen“, sagt Anne Wellhöner von der Polizei Hannover. Zudem gebe es keine Hinweise auf ein menschliches Fehlverhalten. Nach aktuellen Erkenntnissen schlugen die Flammen zuerst aus dem Dieselantrieb des Busses. „Wir werden einen Gutachter zur Brandursachenermittlung beauftragen“, sagt Üstra-Sprecher Rehberg.

Auch der Hersteller des Busses, die Firma Solaris Bus & Coach mit Sitz in Polen, will sich zu einer möglichen Brandursache zu so einem frühen Zeitpunkt noch nicht äußern. Ein Sprecher verweist aber auf Englisch darauf, dass Wartung und Service von den Verkehrsunternehmen selbst durchgeführt werden. Techniker und Kundendienst des Unternehmens stünden aber zur Verfügung, um mit dem Betreiber und den Behörden, die Untersuchungen zur Ursache durchzuführen, teilt er weiter mit.

Was ist über Bus und den Fahrer bekannt?

Vor Fahrtbeginn des Hybridbusses waren keine Schäden bekannt, sagt Üstra-Sprecher Rehberg. Eigentlich sollte der Bus als Linie 124 nach Misburg fahren. Die Station „Am Brabrinke“ ist der Beginn der Strecke. Das Fahrzeug war am Montag seit den Morgenstunden im Einsatz: Zwischen etwa 7 und 9 Uhr auf der Linie 125. „Um 12.45 Uhr lief der Bus vom Busdepot Mittelfeld aus und wurde bereits um 13.06 Uhr auf der Linie 124 eingesetzt“, sagt Rehberg. Der 49-jährige Fahrer hatte seinen Dienst um 11.12 Uhr begonnen. Der Bus ist noch relativ neu – er stammt aus dem Jahrgang 2017. Er ist einer von insgesamt zehn Hybridbussen aus diesem Jahr. Aktuell hat die Üstra 97 Hybridbusse in Betrieb. Mehr als 40 wurden von der Firma Solaris hergestellt.

Feuerwehreinsatz: Der Bus an der Haltestelle Am Brabrinke. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Wie reagiert Üstra?

Das Unternehmen habe nach dem Vorfall sämtliche Hybridbusse kontrolliert, sagt Rehberg. „Es wurden keine Mängel festgestellt.“ Der Umgang mit verschiedenen Arten von Störungen wird den Busfahrerinnen und -fahrern in der Ausbildung vermittelt. Außerdem gibt es entsprechenden Wiederholungsunterricht. „Dort werden diese Szenarien regelmäßig besprochen“, so Rehberg.

Ist es der erste Busbrand in Hannover?

Nein. In der Vergangenheit kam es bereits mehrfach zu Bränden an Busfahrzeugen von Üstra und Regiobus in der Region Hannover. Seit 2008 sind acht Fälle bekannt. Hinzu kommen die schwere Brände am Üstra-Depot in Mittelfeld im Sommer 2021 sowie im Depot von Regiobus im Juni 2016. Verletzte gab es bei keinem der Vorfälle.