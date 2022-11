﻿Sie zeichnete Madita, Bullerbü und Karlsson vom Dach: Busch-Museum zeigt Werke von Ilon Wikland

Hannover. Karlsson vom Dach hätte fast ganz anders ausgesehen. Er wäre beinahe ein buckliger Kerl mit Glatze und Glasauge geworden. Doch Astrid Lindgren hatte sich ihren "grundgescheiten und gerade richtig dicken Mann in den besten Jahren" ganz anders vorgestellt. Sie wollte ihre berühmte Kinderbuchfigur nicht so haben, wie die Illustratorin Ilon Wikland sie entworfen hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurz darauf, es war 1955, sah Wikland in einer Markthalle in Paris einen Mann mit rot kariertem Hemd und Latzhose – und zeichnete ihn sofort. Voilà! „Karlsson ist eigentlich ein Franzose“, sagt Fredrika Wikland. Die Tochter der Illustratorin ist mit ihrer Familie in Vertretung ihrer 92-jährigen Mutter ins Wilhelm-Busch-Museum gekommen. Die Ausstellung „Von Haapsalu bis Bullerbü“ taucht dort jetzt tief in die Bilderwelten von Ilon Wikland ein.

„Karlsson ist eigentlich Franzose“: Fredrika Wikland, Tochter von Ilon Wikland, im Wilhelm-Busch-Museum. © Quelle: Elena Richert

Putin als finsterer Jäger

Seit 1953 kreierte die Illustratorin Figuren für mehr als 30 Werke von Astrid Lindgren. Ilon Wikland ist die Frau, die Karlsson, Madita oder den Kindern aus Bullerbü die Gesichter gab, die mittlerweile Generationen kennen. Detailreich, versponnen und fantasievoll sind ihre Bilder, die sich oft durch eigenwillige Perspektivität auszeichnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Karlssons Zimmer war eigentlich unseres, meine Mutter musste es nur abzeichnen“, sagt Fredrika Wikland. „Meine Schwester Brigitta war das Vorbild für Kerstin aus Bullerbü, und meine Schwester Anna sah Lotta aus der Krachmacherstraße sehr ähnlich.“

Düster: Wikland-Illustration aus „Die Brüder Löwenherz“. © Quelle: The Astrid Lindgren Company

Für „Die Brüder Löwenherz“ hat Wikland auch düster-bedrohliche Illustrationen erschaffen. Und in ihrem bislang letzten Werk, „Peter und der Wolf“ gab sie 2014 finsteren Jägern die Gesichter von Putin und Stalin. Doch insbesondere ihre Bilder aus Bullerbü wurden zum Inbegriff naiv-unschuldiger Idyllen.

Eigenwillige Perspektivität: „Lotta“-Illustration von Ilon Wikland. © Quelle: The Astrid Lindgren Company

Sie selbst hatte keine unbeschwerte Kindheit. Geboren im estnischen Tartu musste sie mit 14 Jahren 1944 vor der sowjetischen Armee alleine nach Schweden fliehen. „Sie hat Schreckliches erlebt – und vielleicht gerade deswegen immer von einem friedlichen Zusammenleben der Menschen geträumt“, sagt Anton Pärn, Museumsdirektor aus Haapsalu in Estland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Putin als finsterer Jäger (rechts): Ilon Wiklands Illustration zu „Peter und der Wolf“ von 2014. © Quelle: Elena Richert

Werke von Pei-Yu Chang

Von dort stammen die Originale in der Ausstellung: Ilon Wikland hat dem 2006 begründeten Museum „Ilon’s Wonderland“ Hunderte von Illustrationen geschenkt. Sie selbst war teils in dem pittoresken 13.000-Seelen-Ort aufgewachsen. „Die Burg von Ronja Räubertochter ist der alten Bischofsburg von Haapsalu nachempfunden“, sagt Pärn.

„Ein großes Talent“: Pei-Yu Chang vor ihren Werken im Wilhelm-Busch-Museum. © Quelle: Elena Richert

Um ernste Themen geht es auch in den Büchern von Pei-Yu Chang. Das Busch-Museum zeigt Werke der aus Taiwan stammenden Illustratorin in einer zweiten, kleinen Ausstellung. In "Der geheimnisvolle Koffer von Herrn Benjamin" etwa geht es um die Flucht von Walter Benjamin aus Deutschland in der NS-Zeit. Die in Münster lebende Künstlerin sei "ein großes Talent", sagt die scheidende Museumsdirektorin Gisela Vetter-Liebenow.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ähnlich wie Lindgren lässt auch Pei-Yu Chang Kinder mit Gewalt und Tod in Berührung kommen – und gibt ihnen Bücher an die Hand, die ihnen helfen, reale Schicksalsschläge zu bewältigen.

Im Wilhelm-Busch-Museum im Georgengarten bis zum 19. Februar. Infos – auch zu Angeboten für Schulen und Kita-Gruppen – unter www. karikatur-museum.de.