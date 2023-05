﻿Busreisen mit Geschichte: Schörnig in Hannover feiert 100-jähriges Jubiläum

Hannover. Die Geschichte, wie das heutige Reisebusunternehmen Schörnig Reisen nach Hannover kam, ist eine ihrer Zeit: 1945 fürchtete der Firmengründer Max Bürger im kriegszerstörten Görlitz an der Neiße um die Zukunft seines Betriebes am alten Standort. Er steuerte einen Bus der Marke Opel Blitz, Richtung Westen – es war der Letzte, der noch nicht beschlagnahmt war. „Er hatte kein bestimmtes Ziel, sondern wollte so weit fahren, wie das Benzin reicht. Das ist verbürgt“, sagt der heutige Inhaber Klaus Schörnig, dem man zur besseren Unterscheidung zu seinem gleichnamigen Sohn ein senior hinzufügen muss.

Das Benzin reichte für knapp 500 Kilometer bis Hannover. Dort steuerte Bürger seinen Opel Blitz auf den Bauernhof der Familie Pauling am Badenstedter Markt, durfte das Fahrzeug dort abstellen und ein Zimmer mieten. Unter dem Bett verstaute er Reserveräder und Ersatzteile. Das Familienunternehmen hat dem Standort Badenstedt seitdem die Treue gehalten – Firmensitz und -gelände befinden sich heute an der Burgundischen Straße ganz in der Nähe des Paulinghofes.

Komfortables Reisen als Geschäftsmodell

Max Bürger hatte seine Firma 1923 in Görlitz gegründet – sie feiert also in diesem Jahr 100. Geburtstag. Sie erledigte Transport und Kurierdienste, betrieb die erste Tankstelle der Umgebung. Wichtigstes Standbein war aber das Reiseangebot. „Er war einer der ersten, der bereits zu dieser Zeit den Bedarf an preiswerten und dennoch komfortablen Reisen erkannt hatte“, sagt Klaus Schörnig. Bürgers Philosophie: „Machen wir es perfekt“.

Mit diesem Bus der Marke Opel Blitz fuhr der Unternehmer Max Bürger von Görlitz nach Hannover. © Quelle: Archiv Schörnig

Was an der Neiße geklappt hatte, wollte Bürger auch an der Leine umsetzen. Er fuhr mit zunächst drei Bussen im Linienverkehr für die damalige Bundesbahn und die Üstra sowohl in der Stadt als auch im Umland. Und er bot Busreisen an. „1953 etwa ging es schon zum Großglockner. Weil es keine Gepäckfächer gab, mussten die Koffer der Reisenden auf dem Busdach verladen werden. Da kam der Fahrer das erste Mal ins Schwitzen“, erzählt der 67-jährige Klaus Schörnig.

Von Anfang an ein Familienunternehmen

Dass es in Hannover etwas zu tun gab, erschließt sich aus einem Brief, den Max Bürger 1951 an seine Nichte Ruth Schörnig in Bautzen schrieb: „Ich habe Arbeit und brauche dich in Hannover.“ Die Nichte, Mutter von Klaus Schörnig senior, folgte dem Ruf 1953, ein Jahr später folgte ihr Mann Herbert. Schörnig Reisen ist immer ein Familienunternehmen geblieben, seit Max Bürgers Tod im Jahr 1971 trägt es den heutigen Namen.

Zweifel am Begriff Familienunternehmen? Klaus Schörnig senior, seine Frau Sigrid, die Söhne Klaus junior und Martin, Tochter Jana, Schwiegersohn Willy Gräske und Schwiegertochter Annett arbeiten alle in der Firma mit, und zwar von Anfang an nicht nur in tradierten Rollen. „Ich war 1981 wohl die Erste, aber bestimmt eine der ganz wenigen Frauen in Hannover, die den Busführerschein erwarb“, sagt Sigrid Schörnig, die natürlich dann ebenso wie die männlichen Schörnigs am Steuer saß, wenn es Bedarf gab.

Eine spezielle Reise im Jahr 2001 spielt ein wichtige Rolle in der Firmengeschichte. Zu ihrer Silberhochzeit flogen Klaus und Sigrid Schörnig in die Karibik. „In der ersten Klasse war nur noch ein Platz frei, den bekam meine Frau. Ich reiste hinter dem Vorhang“, berichtet Klaus Schörnig. Das Ehepaar erfuhr am eigenen Leib, was Komfortunterschiede bedeuten und entschieden, so etwas auch für Busreisen anzubieten.

Königsklasse als Alleinstellungsmerkmal

So entstand die Königsklasse. Die Busse haben nur 38 statt mehr als 50 Sitze; sie bieten deshalb mehr Beinfreiheit und auch sonst allen erdenklichen Luxus. Das gilt sowohl für Länder- und Städtereisen im gesamten europäischen Raum als auch für Tages- oder Veranstaltungsfahrten. „Die Königsklasse ist bis heute ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt der für das Vertriebsmarketing zuständige Willy Gräske.

Mit den Bussen der Königsklasse fährt das Unternehmen auch durch Norwegen bis hoch zum Nordkap. © Quelle: Archiv Schörnig

Ein Bus der Königsklasse – die Flotte umfasst aktuell 13 Fahrzeuge – kostet satte 500.000 Euro. Trotz der hohen Anschaffungskosten und des verringerten Platzangebots funktioniert das Geschäftsmodell. „Unsere Kunden sind anspruchsvoller als in früheren Zeiten. Sie möchten sich auf das Reisen freuen, und zwar inklusive der Busfahrten“, erklärt Gräske. Mit Schörnig Reisen fahren Gäste, die zwar schwerpunktmäßig aus der Region Hannover und dem näheren Umfeld kommen, aber eben auch solche aus dem gesamten Bundesgebiet.

Unternehmen investiert weiter

Demnächst wird das Unternehmen seinen Fuhrpark um drei weitere Busse aufstocken und ist auf der Suche nach zusätzlichem Personal. Wichtiger noch sind die Pläne für ein eigenes Busterminal auf dem Gelände in Badenstedt, das die etwas in die Jahre gekommene vorhandene Halle ersetzen soll. Der Baubeginn ist für Ende 2023 anvisiert; entstehen soll ein Komplex mit Empfangshalle, Büros, 14 Busgaragen und Waschanlage.

Die Ampel für die Zukunft der Firma mit ihren rund 30 Mitarbeitern steht also auf grün. Und auch um den Status Familienunternehmen fürchtet Klaus Schörnig senior nicht. „Ich habe sieben Enkelkinder, da wird schon der eine oder die andere mitmachen“, sagt er.

