﻿Neue Inhaber gefunden: So geht es mit dem Café Konrad in Hannovers Altstadt weiter

Hannover. „Wir suchen neue Teammitglieder“ – dieser Aufruf ist derzeit auf Zetteln an der Fensterfront des Café Konrads zu lesen. Nachdem Dietmar Engel (53), der ehemalige Betreiber, wegen Steuerhinterziehung Selbstanzeige gestellt hatte, sorgten sich viele Gäste um die Zukunft des Cafés. Doch nun steht fest: Es geht weiter – unter gleichem Namen, allerdings ohne Dietmar Engel. Die Nachfolger sind dem einen oder anderen vielleicht dennoch schon bekannt. Hierbei handelt es sich nämlich um die Betreiber der gegenüberliegenden Kneipe Alt Hanovera Irish Pub.

Anna Schütte (30) und Lebensgefährten Kevin Apolinario (35) sind bereits seit rund zwei Jahren die Gesichter der Traditionskneipe. Nun hat sich das Paar ebenfalls dem Café Konrad angenommen und versichert, dass sich dort nicht allzu vieles ändern soll. Gäste könnten sich auch weiterhin auf ein umfangreiches Frühstück freuen. Und: „Der Kuchen wird auf jeden Fall selbst gebacken“, sagt Schütte.

Eröffnung schon in wenigen Wochen geplant

Lediglich ein paar vereinzelte Renovierungsarbeiten stehen noch an. Schütte und Apolinario rechnen mit der Eröffnung zwischen Ende Juli und Anfang August. Mit dabei sind dann auch noch einige ehemalige Mitarbeitende des Café Konrads. Mit ihnen bleibt auch der Name des Kultcafés. Für die Küche werde allerdings noch Unterstützung gesucht.

Kneipe und Café – passt das zusammen? Schütte und Apolinario sind überzeugt. Beide waren viele Jahre im Irish Pub Dublin Inn tätig. Sie als Serviceleiterin, er als Betriebsleiter. Dann entschieden sie sich für die eigene Kneipe – und sind bislang sehr glücklich damit. Die Gastronomie ist eine Herzensangelegenheit der beiden. „Wir lieben es, wie aus Gästen Stammgäste werden und aus ihnen schließlich Freunde“, sagt Schütte und lächelt. „Und irgendwann entsteht so etwas wie Familie.“ Ein Punkt, in dem sich Kneipe und Café ähneln. „Unsere Familie war aber auch immer schon Kaffee vernarrt“, ergänzt Schüttes Schwester Johanna McDuffie, die künftig in den beiden Betrieben bei der Personalplanung unterstützen soll.

Café Konrad: Immer noch ein Ort der Liebe?

Übrigens: Das häufig fotografierte Schild mit der Aufschrift „Liebespaare bitte hier küssen“, das lange Zeit oberhalb der Außenbestuhlung hing, haben die neuen Betreiber nicht entsorgt. Als Erinnerung an vergangene Zeiten hat Dietmar Engel das Schild mit zu sich nach Hause genommen. Schütte und Apolinario wollen allerdings ein neues besorgen – damit sich dort auch weiterhin zahlreiche Paare küssen.

