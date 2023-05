﻿Insolvenz: Café Konrad in der Altstadt endgültig geschlossen

Hannover. Im Altstadtcafé Konrad hat Inhaber Dietmar Engel die Lichter zum letzten Mal ausgemacht. „Ich ziehe einen endgültigen Schlussstrich“, sagte der Gastronom am Montag gegenüber dieser Zeitung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst Selbstanzeige, dann Insolvenz: Café Konrad ist Geschichte

Der 53-Jährige stellte in der Vorwoche Selbstanzeige beim Finanzamt, weil er jahrelang 10 Prozent der Umsätze an der Steuer vorbei abgezweigt hatte. Das Geld soll unter anderem zur Bezahlung der Beschäftigten gedient haben. Finanzbeamte hatten den Gastronomen bei monatelangen Betriebsprüfungen immer stärker in Erklärungsnot gebracht. Schließlich ergriff er die Flucht nach vorne, schrieb einen Brief an die Behörde und erzählte dieser Zeitung, was vorgefallen war.

Geschlossen: Das Café Konrad an der Knochenhauerstraße in Hannovers Altstadt. © Quelle: Conrad von Meding

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demnach will er die zehnprozentige Steuerhinterziehung als quasi selbstverständliche Nebenbuchung von seinem Vorgänger übernommen haben. In der Gastro-Branche sind einige Mitbewerber ziemlich sauer auf Engel, weil er mit dieser Aussage öffentlich gemacht habe, wie viel Geld in etlichen Betrieben an der Staatskasse vorbeigeschummelt werde. Vor allem in kleinen Bewirtungsbetrieben hören sich die Gäste teils über Jahre hinweg an, dass die Kartenlesegeräte leider aktuell nicht funktionierten, man möge doch bitte in bar zahlen.

„Mein halbes Leben dort gearbeitet“

Engel hat jetzt nach eigenem Bekunden den Insolvenzantrag für das Unternehmen gestellt. „Ich habe 1997 als Kellner im Café Konrad angefangen und mein halbes Leben dort gearbeitet“, sagte er am Montag. Nach der Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns, nach einem Streit mit der Stadt um die Freiluftgastronomie in der Knochenhauerstraße und zuletzt der Kaufzurückhaltung der Kunden wegen der Inflation sei der Druck zuletzt erheblich gestiegen, sagt Engel: „Ich will jetzt alles wieder in Ordnung bringen.“

Lesen Sie auch

Mit einem Aushang im Café bittet der Mann um Verständnis, schreibt aber auch: „Nun geht es einfach nicht mehr.“ Im Gespräch sagt er, dass er sich derzeit bei einer Freundin auf Langeoog aufhalte, um etwas Abstand zu gewinnen. Und dann deutet er etwas an, das viele Fans des Altstadtcafés freuen dürfte: „Es gibt Gespräche über eine Nachfolgeregelung.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gespräche über Nachfolgeregelung

Die Gespräche seien aber noch ganz im Anfangsstadium. Und klar sei, dass er sich vollständig aus dem Geschäft zurückziehen werde, sagt Engel. „Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Auf keinen Fall will ich, dass ein möglicher Neustart von den alten Geschichten belastet wird.“