﻿Cannabis-Legalisierung: Hannover will Modellregion für Hasch-Verkauf werden

Hannover. Den Verkauf von Haschplätzchen und vorgedrehten Joints – das will die Stadt Hannover ermöglichen. Man habe ein „großes Interesse“ daran, sich als eine vom Bund noch auszuschreibende Modellregion für die kommerzielle Abgabe von Cannabisprodukten zu bewerben, sagt Hannovers Drogenbeauftragter Frank Woike im Gespräch mit dieser Zeitung.

Mehrere Läden in Hannover vorstellbar

Die Bundesregierung will Cannabis legalisieren. Anbau und Abgabe sollen Vereine, die Cannabis Social Clubs, organisieren. Zudem will der Bund in Modellregionen den kommerziellen Verkauf von Cannabis testen. Dafür können sich Städte bewerben.

„Wir müssen aber abwarten, wie die Bedingungen für eine Bewerbung aussehen“, sagt Woike. Grundsätzlich befürwortet die Stadt den kontrollierten Cannabisverkauf. „Der Gesamtbedarf von Cannabisprodukten dürfte in Hannover so hoch sein, dass er allein über Vereine, die sogenannten Social Clubs, nicht zu decken ist“, sagt Woike. Und bevor die Menschen auf dem Schwarzmarkt kauften, sei es besser, wenn sie die Produkte in kontrollierten Läden erwerben würden. Auf diese Weise könne auch die Abgabe an Minderjährige verhindert werden.

Woike kann sich vorstellen, mehrere Cannabisläden verteilt übers Stadtgebiet einzurichten. „Das würde verhindern, dass Kunden nur ein einziges Geschäft ansteuern“, sagt Woike.

