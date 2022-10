﻿Was bedeutet die Cannabis-Legalisierung? Das sagen Polizei und Staatsanwaltschaft in Hannover

Die Legalisierung von Cannabis dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Doch was bedeutet das für diejenigen, die damit vor Ort befasst sind? Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover warten noch auf entsprechende Gesetze, ahnen aber bereits, wohin die Reise geht.

Hannover. Für die einen ein überfälliger Schritt, für die anderen der Horror: Die Ampel in Berlin will Besitz, Anbau und Konsum von Cannabis legalisieren. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat seine Ideen bereits in einem Eckpunkte-Papier zusammengefasst, musste aber nach Interventionen aus der Koalition noch nachverhandeln. Was bedeuten die Pläne aber für die Konsumentinnen und Konsumenten? Welche Folgen haben sie für Polizei und Staatsanwaltschaft vor Ort?

Lauterbach brachte bereits Zahlen ins Spiel. Ab 18 Jahre wäre der Joint legal, 20 Gramm dürfe man von dem Stoff besitzen – doch diese Menge ist bereits bei den grünen und gelben Koalitionären umstritten. Statt 20 Gramm könnten sogar bis zu 30 Gramm erlaubt sein. Zudem ist vorgesehen, im Eigenanbau nicht nur zwei, sondern drei Pflanzen zuzulassen.