﻿Cannabis-Legalisierung: Verein in Hannover steht schon in den Startlöchern

Cannabis-Legalisierung

Bald legal: Cannabisprodukte wie diese Gras-Bällchen sollen bald in Vereinen an Mitglieder abgegeben werden können.

Die Bundesregierung will den Konsum von Cannabis legalisieren. Als erster Schritt sollen Vereine, sogenannte Cannabis Social Clubs, das Rauschmittel an Mitglieder abgeben dürfen. In Hannover bereitet sich ein solcher Verein jetzt auf den Start vor.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket