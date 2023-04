﻿Car-Freitag in Hannover: Kein Treffen der Tuner-Szene?

Treffen der Tunerszene: Was wird in diesem Jahr aus dem Car-Freitag?

Hannover. Fällt der sogenannte Car-Freitag, der inoffizielle Start der Autotuner-Saison, in diesem Jahr ins Wasser? Offiziell sieht es kurz vor dem beliebten Event, das Jahr für Jahr an Karfreitag in Hannover stattfindet, so aus. Angebote der Messe AG, Parkplätze am Expo-Gelände gegen Nutzungsgebühr und Kaution zu mieten, hatte die Szene aus Kostengründen und wegen Auflagen nicht angenommen.

Auch die Polizei hat kurz vor dem Car-Freitag keine Hinweise auf ein geplantes Großtreffen der Tunerinnen und Tuner. „Offiziell haben wir nichts vorliegen“, sagt ein Sprecher auf Anfrage. Das muss aber nicht heißen, dass sich Fans von hochmotorisierten und besonders gestylten Fahrzeugen nicht doch treffen. Als beliebte Fahr- und Versammlungsorte gelten das Parkhaus am Wissenschaftspark in Marienwerder, der Bremer Damm und die Vahrenwalder Straße sowie die Wege rund um den Expo-Park.

Kein Schwerpunkteinsatz geplant

Ein Schwerpunkteinsatz der Polizei wie in der Vergangenheit sei nicht geplant, heißt es vonseiten der Behörde. „Wir halten natürlich die Augen auf“, so der Sprecher. Spezialisten der Polizei sind entsprechend geschult, um technische Veränderungen an den Fahrzeugen schnell zu erkennen. Verboten sind unter anderem nicht erlaubte Folien, ein zu breites Fahrwerk und zu laute Abgasanlagen.

Die Messe hatte der Szene die Parkplätze Ost 14 und 15, die zwischen Messeschnellweg und Weltausstellungsallee liegen, angeboten. Pro Abend habe diese dafür eine Nutzungsgebühr von 2000 Euro verlangt, außerdem eine Kaution von 6000 Euro, hatte ein Organisator aus der Tunerszene kürzlich berichtet. Hinzu kämen Auflagen: Die Zahl der Autos wäre auf 600 beschränkt und der Aufbau eigener Essens- und Getränkestände, die Einnahmen zur Finanzierung der anfallenden Kosten hätten erbringen können, wären nicht erlaubt gewesen.