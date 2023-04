﻿„Car-Freitag“: Raser mit Tempo 156 in Hannover unterwegs

Eine inoffizielle Tradition: Am Karfreitag trifft sich die Poser- und Tunerszene in Hannover. Dann kontrolliert auch die Polizei verstärkt und hat unter anderem mehrere Raser erwischt. Wegen sie wird nun wegen illegalen Rennens ermittelt.

Hannover. Der sogenannte „Car-Freitag“ zieht alljährlich Tuner und Poser an. Den inoffiziellen Start der Autotunersaison hat auch die Polizei am Karfreitag mit einem Schwerpunkteinsatz begleitet – und mehrere Verstöße geahndet. Dabei registrierten die Beamtinnen und Beamten nicht nur quietschende Reifen und Knallgeräusche, sondern auch gleich mehrere Fahrer mit deutlich überhöhten Geschwindigkeiten. In der Spitze wurde dabei nach Angaben der Polizei ein Tempo von 151 gemessen, dabei war nur eine Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde erlaubt.