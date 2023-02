﻿Selbstversuch: Ein Tag beim Casting für den Robinson Club

Nach dem Abi wollen viele junge Menschen eine Zeit lang als Animateur in einem Hotel arbeiten. Was man für den Job als Entertainerin in den Robinson Clubs mitbringen sollte, hat Reporterin Sonja Scheller getestet und sich dem Casting gestellt.

