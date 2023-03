﻿Das singt Hannovers Kiyan Yousefbeik in der ersten Livesendung

Seit einer Woche ist er in Köln, dort bereitet sich Kiyan Yousefbeik (25) auf seinen Auftritt bei „Deutschland sucht den Superstar“ vor – am 1. April um 20.15 Uhr bei RTL. Uns hat der Hannoveraner erzählt, was ihn vor Ort plagt und mit welchem Lied er wieder weiterkommen möchte.

Hannover. Puh, so hat er sich das aber nicht vorgestellt: „Meine Stimme ist ein bisschen weg, mir macht eine Pollenallergie zu schaffen“, so Kiyan Yousefbeik (25). Hannovers DSDS-Kandidat war „drei, vier Tage richtig schlimm dran. Mir haben die Augen getränt, ich habe Husten und Juckreiz. Ein Arzt hat mir ein Allergie-Nasenspray verschrieben, das hilft mir so ein bisschen.“

Der 25-Jährige ist nun schon seit einer Woche in Köln, bereitet sich dort auf die erste von drei Liveshows der Castingsendung vor. Bis zum großen Tag war Yousefbeik gar nicht großartig aufgeregt. „Die Nervosität dürfte kurz vorher eintreten, spätestens, wenn ich die Bühne betrete.“ Und das macht er als Erster! Da muss er schließlich nicht nur vor den vier Juroren Pietro Lombardi (30), Katja Krasavice (26), Leony (25) und Dieter Bohlen (69) abliefern, sondern auch vor Livepublikum im Studio – darunter 20 Leute aus seinem engsten Familien- und Freundeskreis! Eine ganz neue Erfahrung für den jungen Mann.

Solange hilft ihm die Routine, der Tagesablauf ist durchgeplant: aufstehen, frühstücken, Shuttle zum Studio, Vocalcoaching, Tanzeinheiten, Termine beim Stylisten und so weiter. Und auch wenn all das schon reichlich superstarmäßiges Gewese ist, bleibt der Hannoveraner diszipliniert und übt nahezu pausenlos seinen Song für die erste Mottoshow: „Take Me Tonight“ des ersten DSDS-Gewinners Alexander Klaws (39), der den Titel vor 20 Jahren holte. „Kein Lied passt so gut wie das“, ist sich der Top-Ten-Kandidat sicher.

Emotionaler Auftritt: Mit Ed Sheerans „Perfect“ sang sich Kiyan Yousefbeik in Thailand in die erste von drei DSDS-Liveshows. © Quelle: Foto: RTL/Markus Hertrich

Im Vorfeld hatte er sich aber Sorgen gemacht – denn er übernachtet nämlich so gar nicht gern in Hotels. „Anfangs tue ich mir immer sehr schwer, woanders zu schlafen.“ Auch, was die Ernährung betrifft und die Möglichkeit, seine Sporteinheiten auszuüben, hat ihn umtrieben: „Ich bin kein Freund von Fast Food, das ist nicht so meins. Also habe ich mir Proteinriegel mitgebracht.“ Und Ex-Teilnehmer Adriano Pecoraro (22) wohnt in Köln und hat dem 25-Jährigen ein Fitnessstudio empfohlen.

So dürfte er dann prima in sein Outfit passen, Yousefbeik hat sich überlegt, einen Smoking zu tragen! „Aber nur mit meinen Nike Jordans“, sagt er lachend, „ich will meinen Look schließlich beibehalten. Ohne meine Jordans, ohne meinen Hals- und Armschmuck ist das nicht möglich.“ Wir drücken ihm jedenfalls vorm Fernseher die Daumen, ab 20.15 Uhr RTL einschalten!