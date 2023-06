﻿CDU-Hannover: Nach Wahlniederlage will Diana Rieck-Vogt in die Bundespolitik

Hannover. Sie hat alles auf eine Karte gesetzt – und ist gescheitert. Diana Rieck-Vogt wollte Hannovers neue CDU-Chefin werden und forderte den amtierenden Vorsitzenden Maximilian Oppelt heraus. Doch nur 14 Prozent der Delegierten gaben ihr die Stimme. Auch bei der anschließenden Wahl zur Stellvertreterin ging sie leer aus. Dennoch strebt die 50-Jährige weiterhin nach höheren politischen Ämtern. „Mein Wunsch ist ungebrochen, für den Bundestag zu kandidieren“, sagt sie.

Bereits bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren ging Rieck-Vogt ins Rennen. Sie setzte sich im Vorfeld gegen ihre parteiinterne Konkurrentin Honey Deihimi durch und trat für den Wahlkreis Hannover-Süd an. Jedoch gewann SPD-Frau Yasmin Fahimi das Direktmandat. Da Rieck-Vogt nicht über die Landesliste abgesichert war, verpasste sie den Einzug in den Bundestag. Aber Rieck-Vogt ließ sich nicht entmutigen und kandidierte ein Jahr später für die Landtagswahl. Auch hier musste sie sich im Vorfeld einer parteiinternen Kampfkandidatur stellen – und gewann. Bei der Landtagswahl scheiterte sie an Julia Hamburg (Grüne).

„CDU muss sich als attraktiver Koalitionspartner präsentieren“

Die Niederlagen scheinen die ambitionierte Christdemokratin nicht in die Knie zu zwingen. Verwundert sei sie nur über das schlechte Ergebnis bei der Vorstandswahl, meint Rieck-Vogt. Dennoch wolle sie sich weiter Gehör verschaffen, auch im Vorstand der hannoverschen CDU. Dort ist sie als Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Mitte vertreten, jedoch genießt sie lediglich Rederecht und darf nicht über Entscheidungen des Parteivorstands abstimmen. „Ich bleibe dabei: Die CDU Hannover muss mehrheitsfähig werden und sich als attraktiver Koalitionspartner präsentieren“, sagt sie. Man müsse mit SPD, Grünen und FDP gut auskommen und Verbindungen herstellen.

In der Stadtgesellschaft unterwegs: Diana Rieck-Vogt, hier mit ihrem Mann Stephan Vogt, bei einer Veranstaltung in der Kestnergesellschaft. © Quelle: Ilona Hottmann

CDU-Ratsleute winken ab. Selbstverständlich gebe es einen Austausch mit Vertretern anderer Parteien. Das gehöre zum täglichen politischen Geschäft. „Frau Rieck-Vogt hat da gar keinen Überblick“, sagt einer.

Die Christdemokratin aus dem Zooviertel will jetzt das wahlfreie Jahr nutzen für politische Fortbildungen, etwa bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. „Ich fahre regelmäßig nach Berlin und will mich gut vernetzen“, sagt sie. Klar ist aber: Sollte Rieck-Vogt für die nächste Bundestagswahl kandieren wollen, ist sie auf die Stimmen der hannoverschen Christdemokraten angewiesen, nicht der Bundes-CDU.

