﻿CDU Hannover: Umbenennung der Walderseestraße machen wir nicht mit

Hannover. Soll die Walderseestraße einen anderen Namen bekommen? Muss das Carl-Peters-Denkmal in der Südstadt verschwinden? Grüne und SPD in Rat fordern, dass sich künftig ein Beirat der Stadt Hannover mit solchen Fragen beschäftigt und Spuren der Kolonialzeit in Hannover systematisch überprüft – Straßennamen, Denkmäler und Ehrengräber. Bei anderen Parteien im Rat fallen die Reaktionen auf den Vorstoß unterschiedlich aus. Die CDU zeigt sich skeptisch, die Linke hält einen Beirat für überflüssig, die FDP zeigt sich offen für Diskussionen.

„Eine Umbenennung der Walderseestraße machen wir nicht mit“, betont Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt. Allenfalls ein Legendenschild könne er sich vorstellen. In der Walderseestraße 21 befindet sich die Parteizentrale der hannoverschen Christdemokraten. Der Name der Straße bezieht sich auf Alfred von Waldersee, der in China den „Boxeraufstand“ blutig niederschlug. Viele Jahre nach der Straßenbenennung ehre die „Walderseestraße“ keine Person mehr, meint Oppelt, sondern sei ein Stück Geschichte.

Auch CDU-Fraktionsvize Lars Pohl hält von einer neuen Umbenennungs-Debatte wenig. „Schon die Diskussionen um Straßennamen, die sich auf die NS-Zeit beziehen, haben viel Unruhe verursacht“, sagt Pohl. Im Übrigen sei das Leid in der Kolonialzeit – im Gegensatz zu Naziverbrechen – „kein deutsches Alleinstellungsmerkmal“.

Linke will Carl-Peters-Denkmal zerstören

Die Linke im Rat hält einen neuen Beirat für teuer und überflüssig. Gleichwohl plädiert die Linke dafür, das Carl-Peters-Denkmal, das an einen rassistischen Kolonialherren erinnert, zu zerstören und den Schutthaufen mit Kunstharz zu übergießen. Die FDP zeigt sich offen für eine Debatte über Reminiszenzen an die Kolonialgeschichte. „Der Beirat sollte aber nicht zu groß sein“, findet FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Vor einigen Jahren hatte die Stadt schon einmal einen Beirat eingesetzt, um Straßennamen nach Bezügen zu Menschen aus der Nazizeit unter die Lupe zu nehmen. Knapp 500 Straßen überprüften die Experten, nur wenige schlugen sie für eine Umbenennung vor.

Nicht allzu viele Straßen mit kolonialgeschichtlichem Hintergrund

Allzu viele Fundstücke zur Kolonialgeschichte dürfte es in Hannover gar nicht geben. Neben Walderseestraße und Carl-Peters-Denkmal kommen in Badenstedt noch mehrere Straßen im sogenannten „Afrika“-Viertel infrage, unter anderem Ostafrikastraße (benannt nach der ehemaligen deutschen Kolonie) und Windhukstraße (benannt nach der Hauptstadt der deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika). Auch Tchadarou Abdoul vom Dachverband „Generation Postmigration“, der sich viel mit dem Thema beschäftigt hat, fallen spontan nicht mehr Straßen ein. „Es ist aber gut, dass es künftig ein Expertengremium gibt, das das Thema aufarbeitet“, sagt er.