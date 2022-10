﻿CDU-Kritik an Hannovers Sparpaket: „Rot-Grün hat sich komplett verzockt“

Hannover. Um 121 Millionen Euro soll das von der Stadt Hannover vorgelegte Spar- und Konsolidierungspaket das Defizit in der Kasse reduzieren. Nach Einschätzung der CDU im Rat hätte es soweit gar nicht kommen müssen. „Rot-Grün hat in den letzten Jahren die Ausgaben kontinuierlich erhöht und auf steigende Einnahmen gewettet. Damit haben sie sich komplett verzockt“, kritisiert Fraktionschef Felix Semper.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er ist sich sicher: „Hätte Hannover zuvor schon eine gemäßigtere Haushaltspolitik betrieben, wären wir jetzt nicht in so einer dramatischen Lage.“ Die geplanten Erhöhungen der Grundsteuer sowie der Parkgebühren will Semper nicht mittragen. „Wir können den Leuten in der aktuellen Situation nicht Entlastungen versprechen und ihnen dann in die Tasche greifen“, argumentiert der CDU-Mann.

Grüne: Zehn Prozent Kürzungen bei Vereinen zuviel

Er fürchtet, dass durch diese Erhöhungen die Kosten für Mobilität und Wohnen spürbar steigen werden. „Gute Ansätze“ sieht Semper hingegen bei den geplanten Einsparungen innerhalb der Stadtverwaltung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Mit Widerstand müssen Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) jedoch auch aus der grün-roten Koalition im Rat rechnen. Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin geht die geplante Kürzung der freiwilligen Zuwendungen an Vereine, Institutionen und Verbände in Höhe von zehn Prozent zu weit. „Das ist zu viel“, kritisiert er. Gegen die Krise anzusparen, sei der „falsche Weg“. Er fordert das Land auf, der Stadt Hannover „mehr Spielräume“ aufzuzeigen. Die dort angesiedelte Kommunalaufsicht muss den Haushalt genehmigen.

SPD sieht Erhöhung der Grundsteuer kritisch

Die SPD will vor allem bei der geplanten Erhöhung der Grundsteuer „genau hinschauen, welche Auswirkungen das auf die einzelnen Durchschnittshaushalte haben wird“. Die Erhöhung müsse „zumutbar“ sein, fordert Fraktionschef Lars Kelich. Zudem dürfe es nicht dazu kommen, dass „Strukturen kaputtgespart werden“.

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke plädiert für einen härteren Sparkurs. Er will, dass bereits bei 80 Prozent der geplanten Ausgaben in den verschiedenen Ressorts eine Haushaltssperre greift. „Wer dennoch mehr haben will, muss das dann sehr genau begründen“, fordert Engelke. Auf die Erhöhung von Steuern und Gebühren will er möglichst verzichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Christian Bohnenkamp