﻿CDU: Onay muss Deal mit Letzter Generation beenden

Die CDU Hannover fordert Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) auf, seine Übereinkunft mit der Letzten Generation zu beenden. Spätestens seit dem Beschmieren des Grundgesetz-Denkmals in Berlin müsse Onay Konsequenzen ziehen, meint die CDU. Derweil antwortet die FDP-Bundestagsfraktion auf Onays Appell an die Bundespolitik, die Forderungen der Aktivisten zu unterstützen.

Schluss mit Protest: Die Letzte Generation hat ihre Aktionen in Hannover eingestellt – weil Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ihre Forderungen offiziell unterstützt.

Hannover. Hannovers CDU sieht den Deal zwischen Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und der sogenannten Letzten Generation als „gefährlichen Irrweg“. „Spätestens nach dem Angriff der Letzten Generation auf das Grundgesetz-Denkmal in Berlin am Wochenende muss Belit Onay Konsequenzen ziehen und jegliche Zusammenarbeit mit diesen Leuten beenden“, fordert Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt. Der OB schade dem Ansehen Hannovers. Am Sonnabend haben Klimaschützer das Denkmal des Grundgesetzes mit Öl beschmiert.

„Gruppe radikalisiert sich weiter“

Für die CDU beweist der Vorfall in Berlin, wes Geistes Kind die Aktivisten seien. Die demokratiefeindliche Haltung habe sich bereits in Hannover gezeigt, meint Oppelt, als Mitglieder der Gruppe die Regionsversammlung störten und Parolen an die Wände schmierten. „Belit Onay darf die Augen davor nicht länger verschließen: Mit jeder Aktion radikalisiert sich diese Gruppe weiter, er kann das nicht kontrollieren“, sagt der CDU-Chef.

Nach beinahe täglichen Klebe-Protesten auf Hannovers Straßen hatte Onay Mitglieder der Gruppe ins Rathaus zu Gesprächen eingeladen. Am Ende einigte man sich darauf, dass Hannovers OB die Forderungen der Letzten Generation nach einem 9-Euro-Ticket, einem Tempolimit auf Autobahnen und der Einrichtung eines „Gesellschaftsrats“ auf Bundesebene weitgehend unterstützt. Im Gegenzug verzichteten die Aktivisten auf weitere Proteste in Hannover. Onay schrieb einen Appell an die Bundestagsfraktionen und bekam für seinen Deal ein bundesweites Medienecho.

Sitzung unterbrochen: Die Letzte Generation hat die Regionsversammlung gestört und Wände besprüht. © Quelle: Frank Tunnat

FDP-Bundestagsfraktion lehnt Appell Onays ab

Inzwischen hat die FDP-Bundestagsfraktion eine Antwort auf Onays Schreiben verfasst. Der Brief von Fraktionschef Christian Dürr liegt dieser Zeitung vor. Darin betont Dürr, dass es auch den Liberalen darum gehe, Deutschland so schnell wie möglich klimaneutral zu machen. „Doch das Mittel des Protestes, auf das die ,Letzte Generation’ zurückgreift, lehne ich ab“, schreibt der Fraktionschef. Mit legitimem Klimaprotest habe es wenig zu tun, wenn Recht gebrochen und das Durchsetzen der eigenen Forderungen erpresst werde. „Wer auf diese Art und Weise protestiert, sollte nicht mit Unterstützung der Politik rechnen können“, betont Dürr.

Auch die Forderungen der Letzten Generation lehnen die Liberalen im Bundestag ab. Ein Tempolimit auf Autobahnen sei eine „kleinteilige Maßnahme“ und „reine Symbolpolitik“. Ein „Gesellschaftsrat“ trifft bei den Liberalen ebenfalls nicht auf Zustimmung. In einer Demokratie würden politische Entscheidungen von den gewählten Volksvertretern getroffen, entgegnet Dürr.

Nach Vorstellung der Letzten Generation hat ein „Gesellschaftsrat“ die Aufgabe, Maßnahmen zum Klimaschutz zu entwickeln. Die Vorschläge sollen für die Bundesregierung bindend sein, das heißt, sie müssen in Gesetzesentwürfe fließen und dem Bundestag vorgelegt werden.