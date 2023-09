﻿„Ehrenamtlich kaum zu schaffen“: CDU-Ratsherr Jens Enders legt Mandat nieder

Hannover. Ein paar Jahre ist er kulturpolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion gewesen – jetzt legt Jens Enders sein Mandat nieder. „Ich schaffe es nicht mehr Familie, Beruf und Ehrenamt unter einen Hut zu bekommen“, sagt der Leiter der Musikschule Laatzen. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, aber er könne sich um kommunalpolitische Themen nicht mehr so kümmern, wie es seinem Anspruch entspräche.

„Immer mehr Ratsleute haben Jobs in der Politik“

Der 40-Jährige hat zwei kleine Kinder und leitet seit Kurzem die Musikschule in Laatzen. In einer Großstadt wie Hannover ehrenamtlich Kommunalpolitik zu betreiben, nimmt viele Stunden in der Woche in Anspruch. Ratsleute bekommen dafür eine kleine Aufwandsentschädigung. Für einen berufstätigen Familienvater sei das Pensum kaum zu schaffen, sagt Enders. „Daher gibt es immer mehr Ratsleute, die Jobs in der Politik haben, etwa im Büro von Landtagsabgeordneten“, sagt er. Dann sei es leichter, berufliche und ehrenamtliche Politik zu vereinbaren. Es könne aber nicht sein, sagt Enders, dass Menschen mit „normalen Berufen“ kaum mehr in der Lage seien, Ratsarbeit zu leisten.

Für Enders rückt der stellvertretende Bezirksbürgermeister in Herrenhausen-Stöcken, Adrian von Wysiecki, nach.

