﻿Bezirksrat: CDU in Ricklingen stellt sich neu auf

Ricklingen. Die zweitstärkste Fraktion im Bezirksrat Ricklingen stellt sich personell neu auf: Die Leitung hat jetzt Reinhard Deppe inne; die Christdemokraten wählten Frank Kumm zu seinem Stellvertreter. Die Neuwahl war nötig geworden, weil der bisherige Fraktionschef Erdem Winnicki im Dezember aus beruflichen Gründen sein Bezirksratsmandat niederlegte. Für ihn rückte mit Michaela Michalowitz eine gestandene Kommunalpolitikerin in die fünf Mitglieder zählende Fraktion nach.

Der Wettberger Betriebswirtschaftler Winnicki trat 2017 in den Bezirksrat ein. Er rückte damals für Christian Weske nach, der Geschäftsführer der Infrastrukturgesellschaft (Infra) Region Hannover wurde und ebenfalls aus beruflichen Gründen sein Mandat niederlegte. Winnicki positionierte sich als streitbarer Fraktionsvorsitzender, der auch teils heftigen Debatten mit der SPD und den Grünen nicht aus dem Weg ging. Unter Winnickis Führung stritt die CDU unter anderem jahrelang für eine Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) und gegen eine finanzielle Belastung von Hauseigentümern durch ein Straßensanierungsprogramm in Oberricklingen. Die Strabs wurde 2019 in Hannover abgeschafft.

Winnicki wurde Kommunalpolitik zu viel

Beruf, Familie und Politik sei zuletzt immer schwieriger unter einen Hut zu bringen, hatte Winnicki in seiner letzten Bezirksratssitzung gesagt. „Ich werde das hier vermissen, aber der Spagat wurde zu groß.“ Bezirksbürgermeister Andreas Markurth (SPD) würdigte die Leistungen seines politischen Gegenspielers: „Sie haben sich mit Vehemenz eingesetzt.“

Der pensionierte Polizist Reinhard Deppe führt nun die CDU-Fraktion durch die aktuelle Wahlperiode. Die wird für alle Bezirksräte spannend, denn Hannover muss sparen. Das jüngste Sparpaket der Stadt sah zunächst Fusionspläne für die 13 Stadtbezirksräte vor. Diese Idee hat die rot-grüne Ratsmehrheit zwar gekippt, doch eine Kommission soll nun prüfen, wie auch in diesen Gremien – die auch mit hauptamtlicher Unterstützung durch städtische Mitarbeitende arbeiten – künftig Geld gespart werden kann. Den Bezirksräten stehen damit wohl noch Änderungen bevor. Auch für die Ricklinger Lokalpolitiker könnte das in der laufenden Wahlperiode zur Belastungsprobe werden. Sie wollen einerseits aktiv bei Themen wie etwa dem anstehenden Ausbau des Südschnellwegs oder die Gestaltung der neuen Veloroute 9 durch den Stadtbezirk mitreden – was durchaus auch zu Streit führt. Andererseits müssen sich die Parteien auch auf gemeinsame Stärken besinnen können, um ihr Gremium als politisches Gewicht zu positionieren.

Neue Sachlichkeit im Bezirksrat?

Der neue CDU-Fraktionsvorsitzende Deppe trat im Bezirksrat zuletzt oft sachlich auf; er ist zudem als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Ricklinger Vereine hervorragend vernetzt. Seine ausgleichende Position dürfte positiv wirken. Ihm zur Seite stehen erfahrene Mitstreiter wie Kumm und Michalowitz. Letztere ist derzeit auch stellvertretende Regionspräsidentin und war schon in mehreren Wahlperioden Mitglied des Ricklinger Bezirksrats.