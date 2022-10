﻿CDU zu Bredero-Hochhaus: Gibt Onay sein Innenstadtkonzept auf?

Die bisherigen Pläne zum Schaffen von Wohnraum in den Turmetagen des Hochhauses am Raschplatz sind gescheitert: Der Investor hat erneut Fristen nicht eingehalten. Die Immobilie aber sollte im Innenstadtkonzept der Stadtspitze eine wichtige Rolle spielen. Die Stadt aber beteuert, dass man die Sanierung auch mit neuem Konzept intensiv begleiten wolle.

Hannover. „Oberbürgermeister gibt auf – Innenstadtkonzept schon gescheitert?“ Mit bissigem Spott reagiert die CDU-Ratsopposition in Hannover darauf, dass der Investor am Bredero-Hochhaus erneut Fristen nicht eingehalten hat und das Sanierungskonzept als gescheitert gilt. Denn im Innenstadtkonzept von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) spielte die Revitalisierung der seit mehr als zehn Jahren leerstehenden Turmetagen eine zentrale Rolle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigentlich sollte die neue Nutzungsmischung in dem Großkomplex ein Vorbild für den Stadtumbau hinterm Hauptbahnhof sein. Wohnen und Arbeiten, dazu eine als zeitgemäß empfundene Fassade und insgesamt eine Belebung des Umfelds: Dafür hatten Stadtverwaltung und der niederländische Projektentwickler Maxime einen detaillierten Plan ausgearbeitet. Seit mehr als einem Jahr aber ist klar, dass Maxime den Plan nicht umsetzen kann. Zuletzt hatte das Unternehmen immer neue Zugeständnisse von den Wohneigentümern aus der Turmspitze eingefordert – und die haben seinen Versprechungen am Schluss nicht mehr geglaubt und fechten jetzt Beschlüsse an.

Bredero-Hochhaus: CDU kritisiert Stadtspitze

Dass die Stadt nun aber die Vorgaben an den Investor sogar noch lockern will, ärgert CDU-Baupolitiker Patrick Hoare. „Wenn die Stadtverwaltung immer nur klein beigibt, wird sich das Stadtzentrum bis 2025 nicht zum Besseren gewandelt haben“, sagt der Ratsherr. Er sieht das Raschplatz-Projekt in einer Reihe mit der schleppenden Sanierung am Ihme-Zentrum: „Es liegt in der Verantwortung des Oberbürgermeisters, vertrauenswürdige Investoren nach Hannover zu holen und über die Ausführung der Projekte zu wachen.“ Am Freitag schloss sich Dirk Machentanz von den Linken der Kritik an und forderte konsequenteres Handeln von der Stadtspitze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadt: „Positiver Beitrag zur Entwicklung des nördlichen Bahnhofsareals“

Stadtsprecher Felix Weiper widerspricht den CDU-Vorwürfen. Zwar sei es richtig, dass die Revitalisierung des Bredero-Hochhauses eines der zehn Leitprojekte aus dem Innenstadtkonzept sei. Mitnichten aber gebe „die Stadt klein bei, sondern zeigt einen Weg zur Umsetzung auf“. Es sei nun mal festzustellen, dass die handelnden Interessengruppen im Gebäude mit den bisherigen Planungsinstrumenten keine gemeinsame Sanierung hinbekämen.

Lesen Sie auch

Für das Areal solle jetzt der neu ins Baurecht eingefügte Standard des „Urbanen Gebiets“ festgesetzt werden, der im Inneren weitestgehende Freiheit bei den Nutzungen lässt. Für die Fassade aber werde die Stadt mit Maxime einen städtebaulichen Vertrag schließen, der alle Details festlege. Die Begrünung der Sockelgeschosse, die kürzlich genehmigt wurde, könne weiterhin ausgeführt werden. Insgesamt rechne die Stadt damit, dass die Erneuerung des Hochbaus „ein positiver Beitrag zur Entwicklung des nördlichen Bahnhofsareals“ werde.