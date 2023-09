Hannover

„Heißer Herbst“ am Südschnellweg: Leinemasch-Aktivisten kündigen Protest an

Mit einer Großdemonstration wollen Klimagruppen aus Hannover am 1. Oktober gegen die geplante Rodung am Südschnellweg in der Masch protestieren. Fridays for Future und „Ende Gelände“ erwarten Unterstützung aus ganz Deutschland und kündigen „aktivistischen Widerstand“ an.