﻿CDU zum KRH in Hannover: Medizinstrategie fällt beim Land durch

Herr Hoppenstedt, was gefällt der CDU nicht an der Medizinstrategie?

Erstens haben vor der letzten Kommunalwahl Steffen Krach und die SPD gesagt, alle Standorte bleiben erhalten. Da finde ich es einfach nicht in Ordnung, nach der Wahl Lehrte und das Nordstadtkrankenhaus zu schließen und Laatzen massiv runterzufahren. Zweitens sind laut Krankenhausgesetz die Landkreise zuständig für die medizinische Versorgung. Das bedeutet, wir brauchen ein vergleichbares medizinisches Angebot der Grund- und Regelversorgung in Stadt und Umland. In Hannover haben wir viele Kliniken in anderer Trägerschaft, inklusive der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Die Abdeckung ist hier also bereits auf einem hohen Niveau. Da soll jetzt zusätzlich mit der Aufwertung des Siloah noch ein neuer Maximalversorger entstehen, während in Lehrte und Laatzen das Angebot wegfällt oder reduziert wird.

Was haben Sie dagegen?

Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Der 51-Jährige Hendrik Hoppenstedt ist in Großburgwedel geboren und zur Schule gegangen. Nach dem Jura-Studium mit anschließender Promotion arbeitete er zunächst bei einer Versicherung, 2005 wurde der CDU-Politiker dann zum Bürgermeister der Stadt Burgwedel gewählt. Im Jahr 2013 wechselte er dann in den Bundestag. Zwischen 2018 und 2021 war er einer der engsten Mitarbeiter der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Hoppenstedt amtierte als Staatsminister im Kanzleramt und Koordinator der Bundesregierung für Bürokratieabbau sowie Koordinator für die Bund-Länder-Beziehungen. Seit 2021 ist er parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Hoppenstedt ist Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands Hannover und Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Hannover-Land.

Ich glaube nicht, dass das Land den Plan der Region mitträgt, denn dann hätten wir in Hannover zwei Maximalversorger. Aber abgesehen davon: Wenn das sich rechnet und keine großen Verluste bringt, gern. Daran glaube ich nur nicht. In 2022 betrugen die Verluste im Nordstadtkrankenhaus und Siloah zusammen 17 Millionen Euro. Die CDU ist auch wie andere Fraktionen bereit, ein Gesamtdefizit in geringerer Höhe als jetzt zu akzeptieren. Aber dann muss der Fokus darauf liegen, den Bürgerinnen und Bürgern in der Region vergleichbare Angebote der Grund- und Regelversorgung in Stadt und Umland zu bieten. Genau das macht die Medizinstrategie nicht.

Ist es nicht sinnvoll, in Hannover die Behandlung schwerer Fälle zu konzentrieren?

Natürlich. Aber man muss auch schauen, wo die Patienten herkommen. In Hannover sind ein Drittel aller Patienten KRH-Patienten, im Umland zwei Drittel. Da müsste ich doch eigentlich zusehen, dass ich im Umland mit einer Grund- und Regelversorgung stark aufgestellt bin, damit ich aus diesen Häusern die Zulieferung für den Schwerpunktversorger oder den Maximalversorger habe. Hier wird genau das Gegenteil geplant: Da, wo meine Kernkompetenz ist, reduziere ich mein Angebot.

Krankenhaus Siloah: Die CDU glaubt nicht an einen weiteren Maximalversorger für Hannover. © Quelle: Julian Stratenschulte, dpa

Aber es kommt doch darauf an, was ich habe. Bei Herzinfarkt oder Schlaganfall hilft Lehrte doch nicht weiter?

Da stimme ich zu. Aber nicht alle, die im Krankenhaus liegen, haben lebensbedrohliche Erkrankungen. Es sind doch vielfach Krankheiten, die mit der Grund- und Regelversorgung gut in den Griff zu bekommen sind, wie zum Beispiel ein Blinddarm oder ein Beinbruch. Wenn ich aber eine schwere onkologische Erkrankung habe, habe ich in einem Haus der Grund- und Regelversorgung nichts mehr zu suchen.

Aber ich muss allein schon aus personellen Gründen konzentrieren. Denn es gibt zu wenig Pflegekräfte und auch zu wenig Medizinerinnen und Mediziner? Und außerdem geht es auch um die Finanzierung.

Natürlich brauchen wir Veränderungen, auch weil Medizin immer teurer wird. Aber ich kann nicht nachvollziehen, warum ein Haus der Grund- und Regelversorgung ausgedient haben soll. Wir brauchen diese Kliniken weiterhin.

Aber die Fahrtzeiten von Laatzen oder Lehrte nach Hannover sind doch gering ...

Stimmt. Genau deshalb werden sich die Lehrter auch nicht nach Großburgwedel aufmachen, sondern gleich nach Hannover fahren. Meine Befürchtung ist, dass das KRH viele Patienten verliert. Das sieht man an Springe, die Menschen sind von dort nicht nach Gehrden gefahren. Planungen auf dem Reißbrett sind akademisch, man darf die Rechnung nicht ohne die Menschen machen.

Klinikum Agnes-Karll in Laatzen: Eine Verkleinerung macht aus Sicht der CDU keinen Sinn. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Was hätten sie bei der Medizinstrategie anders gemacht?

Ich hätte den Fokus darauf gesetzt, allen Bürgerinnen und Bürgern in der Region unabhängig vom Wohnort in Stadt oder Umland ein vergleichbares Angebot zumindest der Grund- und Regelversorgung zu bieten. Das ist der Grund, warum die Region überhaupt Steuergeld in die Hand nehmen kann. Konkret bedeutet das, Lehrte nicht zu schließen und Laatzen den Tod auf Raten sterben zu lassen. Dafür würde ich, falls es finanziell nicht anders geht, auf einen neuen, zusätzlichen Maximalversorger in der Landeshauptstadt verzichten.

Außerdem ist die Medizinstrategie auch handwerklich schlecht gemacht: Zum einen hat sie im Dezember Herr Krach der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach der ganzen Kritik hat er dann offensichtlich selbst Zweifel bekommen und im Februar noch zwei Experten aus der Krankenhauskommission des Bundes dazu geholt. Das kann doch nur bedeuten, dass er am Ende der KRH-Geschäftsführung nicht mehr so richtig geglaubt hat. Die Experten haben dann kritisiert, dass landkreisübergreifend hätte gedacht werden müssen. Aus dem Sozialministerium, was über die Investitionskostenzuschüsse bei Klinikneubauten entscheidet, hört man große Zustimmung dazu. Passiert ist dann allerdings nichts. Die Medizinstrategie wurde genauso beschlossen, wie sie im Dezember vorgestellt wurde.

Zum anderen hätte ich mich intensiv darum bemüht, mit dem Land im Vorfeld zu sondieren, für welche Lösung eine reale Förderoption existiert und für welche Möglichkeit nicht.

Um zwei SPD-Mitglieder der Regionsversammlung aus Lehrte und Laatzen zur Zustimmung zur Medizinstrategie zu bewegen, gibt es jetzt einen Gesundheitsausschuss, der die Umsetzung der Medizinstrategie begleiten soll. Was kann dieser Ausschuss?

Nichts. Weil die Region nur etwas bauen kann, wenn das Land mitspielt. Die Umsetzung der Medizinstrategie hängt allein davon ab, ob das Land bei den Investitionskosten den Daumen hebt oder senkt. Stand jetzt: Das Land wird den Daumen zu den derzeitigen Plänen senken. Ich fürchte, dass sie beim Maximalversorger und bei Großburgwedel nicht mitmachen. Und damit sind Kernpunkte der Medizinstrategie auf Sand gebaut.

