CDU und FDP in der Region Hannover wollen eine Abschussliste für den Wolf

Hannover. CDU und FDP in der Regionsversammlung haben die regelmäßige Bejagung des Wolfs gefordert. Am Dienstag wollten die Fraktionen eine Erklärung im Umweltausschuss beschließen lassen. Doch mit den Stimmen von SPD und Grünen wurde das Thema in die Fraktionen zurückgezogen. Werner Backeberg (SPD): „Wir hatten noch nicht genug Gelegenheit, das Thema intensiv zu diskutieren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Erklärung heißt es zum Thema Wolf: „Es geht ausdrücklich nicht darum, den Erhaltungszustand zu gefährden.“ Aber aus Sicht der beiden Fraktionen ist das Raubtier in Niedersachsen „keine gefährdete Art“ mehr. Deshalb fordern die Kommunalpolitiker „eine regelhafte Bejagung des Wolfs auf Grundlage eines pro Landkreis festzusetzenden Abschlussplanes (...)“ innerhalb einer festgesetzten Jagdzeit. Auch in der Schonzeit soll dann die „Entnahme von sogenannten Problemwölfen und – rudeln“ möglich sein.

Etwa 500 Wölfe leben in Niedersachsen

Seit 2016 sind Wolfsrisse in der Region Hannover nachgewiesen. Erst am Montag wurde bekannt, dass in Wettbergen und Ricklingen zwei Rehe mit durchbissener Kehle gefunden wurden. Hannovers Stadtjäger Heinz Pyka äußerte anhand der Verletzungen den Verdacht, dass es sich um Wolfsrisse handeln könnte. Ministerpräsident Stefan Weil (SPD) will sich auf EU-Ebene für Erleichterungen bei der Jagd auf Wölfe nach Rissen von Weidetieren einsetzen. Die Europäischen Gesetze dürften regionale Lösungen nicht blockieren, meinte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In diese Richtung geht auch die Resolution von CDU und FDP. Sie basiere inhaltlich auf den Erklärungen des Uelzener, des Celler und des friesländischen Kreistages. So soll das Raubtier aus dem „strengen Schutz“ nach EU-Recht genommen werden. In Niedersachsen lebten derzeit etwa 500 Wölfe in 44 Rudeln. Und die Wolfspopulation verdopple sich jährlich. Deshalb sei eine regelmäßige Überprüfung des Schutzstatus notwendig.

Jagd soll dem Wolf Scheu vor dem Menschen vermitteln

In der Erklärung von CDU und FDP wird der Ministerpräsident zitiert, dass der Canis Lupus (so die lateinische Bezeichnung) nicht von der Ausrottung bedroht sei. Die Jagd soll nicht nur Tiere nach Weidetierrissen beseitigen, sondern auch: „Diese regelhafte Bejagung ist erforderlich, um dem Wolf eine Scheu vor dem Menschen zu vermitteln“, heißt es weiter. In der Region Hannover lebten mindestens zwei Wolfsrudel und ein Einzelwolf.

HAZ