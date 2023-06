﻿Ritter der Tafelrunde: „Chaîne des Rôtisseurs“ feiert 2024 in Hannover – was steckt hinter der Bruderschaft?

Hannover. Wird ein neues Mitglied begrüßt, trifft man sich zur „Inthronisation“, beim Aufnahmeritus wird mit einem Schwert sanft auf die Schultern des Bewerbers oder der Bewerberin getippt. Es geht diesen Rittern der Tafelrunde um Küchenkunst: Die „Confrérie de la chaîne des rôtisseurs“ wurde im Jahr 1248 vom französischen König Ludwig IX. als Zunft der Köche gegründet. Die „Bruderschaft der Kette der Bräter“ will im Mai 2024 Feinschmecker, aber auch Spitzenköchinnen, Sommeliers und Winzer aus der ganzen Welt nach Hannover holen.

Das 99. „Grand Chapitre“ wird dann an der Leine gefeiert, ein „großes Kapitel“ aufgeschlagen. „Es wird ein Fest der feinen Küche“, erklärt Andreas Wiedemann, der als „Bailli“ (Zunftmeister) 130 Mitgliedern in Hannover vorsteht. „Wir erwarten Gäste aus China, Japan, den USA und Europa. Es gibt bereits viele Anfragen.“ Denn die Bruderschaft pflegt ein weltweites Netzwerk – zumindest seit der Wiederbelebung im Jahr 1950 in Paris. Während der Französischen Revolution war die Vereinigung verboten worden.

Mitglied wird man durch persönliche Einladung

Die alten Traditionen werden kultiviert: Mit Insignien wie Ketten und Orden, dem Ritterschlag, regelmäßigen „Dîners amicales“. Wie kann man Mitglied werden? „Nur durch persönliche Einladung“, erklärt Wiedemann, der 2016 von juristischen Kollegen in den Kreis der Auserwählten gebeten wurde. „Ich habe mich schon immer für Gourmetthemen interessiert“, sagt der 54-Jährige, der bereits zwei Jahr später „Bailli“ wurde. Sein „Conseiller culinaire“, also kulinarischer Berater, ist Paolo Bragagna, der in den Nullerjahren mit seinem Restaurant „Alberto“ und Gourmet-Safaris in der Nordstadt Furore machte.

Die lange Tafel der „Chaîne des rôtisseurs“: Beim „Grand Chapitre“ 2022 in Istanbul wurde in festlicher Atmosphäre gespeist. © Quelle: privat

Der Zirkel ist eng: „Denn man verbringt intensive Abende miteinander“, begründet Wiedemann das Auswahlverfahren für das kostspielige Gourmethobby. Man treffe sich aber nicht immer in Abendgarderobe zum Fünf-Gänge-Menü. Es gebe auch lockerere Runden – zum Beispiel beim Maschseefest 2022, als Mario Hassa vom „Supperclub 34“ an seinem Stand eine Party ausgerichtet habe. „Es geht um Tafelkultur, hohe Qualität, tolle Konzepte. Auch Kazuo Ishikawa gehört dazu. Der Japaner betreibt die beiden „Shin Ramen“-Bars am Thielenplatz und am Georgswall. Die Küche wurde ausgezeichnet mit einer schwarzen Haube des Restaurantführers Gault Millau. Das Ambiente ist eher rustikal.

Lockere Runde auf dem Maschseefest: Andreas Wiedemann rief als „Bailli“ die hannoverschen Tafelfreunde an den Stand des „Supperclubs 34“. © Quelle: privat

20.000 Mitglieder weltweit

2500 Mitglieder hat die „Chaîne“ in Deutschland, weltweit sind es etwa 20.000. „Etwa ein Drittel sind Profis aus der Gastronomie. Der Rest sind Amateure, die gutes Essen und Trinken schätzen.“ Und für 290 Euro Jahresbeitrag davon profitieren, dass sie an internationalen Feinschmeckerfesten teilnehmen können und in Mitgliederhotels oder -restaurants besonders gastfreundlich behandelt werden.

In Hannover gehören die Sternelokale „Handwerk“, „Jante“ und „Votum“ zur Bruderschaft. „Es ist fantastisch, was sich hier entwickelt hat“, schwärmt Wiedemann, der aber nicht nur die junge Generation hervorheben will, sondern auch „ein Schlachtschiff wie Dieter Grubert“, dessen „Titus“ seit Jahrzehnten für exzellente Küche steht. 2006 hatte die „Chaîne“ zuletzt das große Jahres-Dîner in Hannover abgehalten. Seitdem sei die Stadt zur Gourmet-Metropole aufgestiegen.

Mit Gastgeschenk: Andreas Wiedemann (links) überreicht „Titus“-Chef Dieter Grubert die Plakette der „Chaîne“. © Quelle: privat

Das will man den internationalen Gästen von 23. bis 26. Mai 2024 beweisen. „Mit dem kulinarischen Erbe unserer Region“, wie die Ritter der Tafelrunde ankündigen. „Spargel, Reh und Erdbeeren werden im Mittelpunkt stehen.“ Derzeit sucht Wiedemann den geeigneten Ort für die festliche Tafel, an der dann 200 Menschen Platz nehmen sollen.

