﻿Chefwechsel bei Gundlach in Hannover: Lorenz Hansen nimmt sich zurück

Hannover. Bei Gundlach, einem der traditionsreichsten Wohnungs- und Bauunternehmen in Hannover, vollzieht sich ein Wechsel im Management. Erstmals wird das Familienunternehmen im Alltagsgeschäft nicht mehr von einem Familienmitglied geführt. Lorenz Hansen zieht sich aus dem Alltagsjob als Geschäftsführer zurück und übernimmt ab 1. Juli eine neue Rolle als Sprecher der Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Die Geschäfte führen dann die bisherigen Co-Geschäftsführer Nadine Otto und Frank Eretge ohne ihn.

Gundlach: Lorenz Hansen scheidet aus aktiver Geschäftsführung aus

Der studierte Architekt und Immobilienökonom Hansen (48) hatte früh in das Unternehmen einsteigen müssen. Er gilt als Chef neuen Typs, der schon damals mit Longboard und Turnschuhen ins Büro kam und zusammen mit seinem langjährigen Mitgeschäftsführer Frank Eretge neue Formen der Arbeits- und Umgangskultur in dem Unternehmen installierte. Inzwischen ist die Geschäftsführung durch den Einstieg von Nadine Otto auf mehr Schultern verteilt.

Preis für faires Wirtschaften: 2017 erhielt Gundlach unter Lorenz Hansens Leitung den CSR-Preis der Bundesregierung. Im Hintergrund eine Bauarbeiterskulptur aus dem Eingangsbereich des Unternehmens. © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Hansen, dessen familiärer Schwerpunkt sich nach seiner Heirat im vergangenen Jahr stark gen Hamburg verlagert hat, will dem von seinen Eltern stark geprägten Unternehmen „weiterhin als Berater, Anreger, Mitdenker“ zur Verfügung stehen, wie er am Dienstag sagte. Er wolle sich aber auch neuen Projekten widmen. „Ich weiß die Geschäftsführung bei Nadine Otto und Frank Eretge in besten Händen“, sagte er: „Die Eigentümerstruktur und die Gesellschaftsanteile unseres Familienunternehmens der Bau- und Immobilienbranche bleiben unverändert.“

Von Frauenhaus bis Teilerhöfe

Gundlach betreut in Hannover mehr als 4000 eigene und zudem zahlreiche fremde Wohnungen und engagiert sich intensiv bei Neubauprojekten in Hannover. Das Unternehmen ist sehr ökologisch und sozial ausgerichtet. Unter anderem stellt es eine Immobilie für ein Frauenhaus in Hannover, betreibt Studierendenwohnheime und Wohnungen für Musikerinnen und Musiker und vieles mehr. Das einzige Recyclinghaus in Hannover stammt von Gundlach ebenso wie die Teilerhöfe, in denen Menschen vieles miteinander teilen, auch hat das Unternehmen sehr früh begonnen, seinen Wohnungsbestand auf den Kurs von Klimaneutralität zu sanieren.